La o saptamana dupa ce a impartit firmelor fluturasi in care le informa ce se urmareste in timpul inspectiilor, Antifrauda merge in control ca sa vada cum s-au conformat acestea

Directia Generala Antifrauda a demarat incepand de joi o actiune de control la mai multe firme din domeniul comertului, turismului, serviciilor de infrumusetare, multi dintre cei vizati fiind selectati din randul celor care au primit in 6 decembrie flyere informative dar si listele cu documentele cerute la controalele inopinate, au declarat pentru HotNews.ro surse apropiate controalelor."Noi i-am informat, i-am avertizat, acum mergem sa vedem cum s-au conformat intre timp", au spus sursele citate. Controalele vor continua cel putin pana la sfarsitul acestui an.Reamintim ca inspectorii antifrauda au desfasurat o actiune de informare la nivel national, in cadrul careia au distribuit materiale informative care detaliaza principalele aspecte urmarite in timpul controalelor operative si inopinate.In flyerele distribuite ( vezi aici mai multe detalii ), sunt mentionate atat obligatiile contribuabililor, cat si sanctiunile prevazute de lege in cazul incalcarii prevederilor legale.Firmele specializate in comertul cu amanuntul sau cu ridicata, restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie (ex.: baruri, cafenele), hoteluri si alte facilitati de cazare, servicii de infrumusetare au primit respectivele materiale informative din partea inspectorilor ANAF.In ultima perioada DGAF a pus un accent mai puternic pe componenta de informare a contribuabililor in legatura cu activitatea desfasurata, cu drepturile si obligatiile acestora.