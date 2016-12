Euro depaseste 4,52 lei, record al ultimei luni; dolarul atinge un nivel maxim istoric, de peste 4,31 lei

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,5202 lei/euro, in crestere usoara fata de nivelul din sedinta precedenta si nivel maxim din 16 noiembrie, in timp ce dolarul a castigat 7 bani intr-o zi, dupa ce Federal Reserve a majorat dobanzile in SUA, si a atins un nivel maxim istoric in raport cu moneda romaneasca, de peste 4,31 lei, scrie News.ro. Monedele emergente, categorie din care face parte si leul romanesc, s-au devalorizat joi, dupa ce Federal Reserve, banca centrala americana, a majorat dobanzile cu un sfert de punct procentual, prima decizie de acest fel din ultimul an.Miercuri, BNR a afisat un curs de 4,5167 lei/euro.Monedele emergente, categorie din care face parte si leul romanesc, s-au devalorizat joi, dupa ce Federal Reserve, banca centrala americana, a majorat dobanzile cu un sfert de punct procentual, prima decizie de acest fel din ultimul an.Ratele de dobanda au urcat de la 0,25-0,5% pana la 0,5-0,75%. Ultima majorare a dobanzilor a fost decisa in decembrie 2015.Presedintele ales al SUA a promis, in timpul campaniei, ca va reduce impozitele si va creste investitiile in infrastructura, o politica care ar putea avea ca efect accelerarea inflatiei.In cazul in care aceste estimari se confirma, exista sanse mari ca Federal Reserve sa majoreze si mai mult dobanzile, astfel ca investitiile in active americane ar putea deveni mai atractive pentru investitori decat cele in state emergente.O astfel de reorientare a investitorilor ar slabi economiile emergente, spun analistii.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat puternic, de la 4,2448 lei pana la 4,3146 lei, nou nivel maxim istoric si semnificativ peste nivelul-record precedent.Dolarul SUA este moneda de referinta pe plan international pentru materii prime, inclusiv pentru petrol, iar importurile din Asia depind, de asemenea, de moneda americana.Cursul francului elvetian a crescut la 4,2015 lei, de la 4,1996 lei in sedinta precedenta.