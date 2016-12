Fondul de garantare a asiguratilor a aprobat peste 28.000 de cereri de plata pentru creditorii Astra Asigurari

Fondul de garantare a asiguratilor (FGA) a aprobat, pana la data de 29 noiembrie 2016, 28.071 cereri de plata, in valoare de 126 milioane lei, pentru creditorii de asigurari ai Astra Asigurari, au transmis joi oficialii FGA. Conform prognozei interne, pana la sfarsitul anului in curs, va fi depasita cifra de 30.000 de cereri de plata aprobate in Comisia Speciala a Fondului. In medie, FGA a aprobat la plata 4000 de dosare, pe luna, iar pana acum FGA a platit efectiv 116 milioane de lei creditorilor de asigurari ai societatii Astra Asigurari. In aceiasi perioada, FGA a respins la plata, total sau partial 7.055 cereri de plata.Din 28 August 2015, data publicarii deciziei ASF 2034/2015, privind inchiderea procedurii de redresare financiara prin administrare speciala, revocarea administratorului special, stabilirea starii de insolventa, declansarea procedurii de faliment, precum si retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A, si pana la 29 noiembrie 2016, FGA a primit 59.664 cereri de plata. Cererile au fost depuse atat pentru cele 57.814 dosare de dauna preluate initial, cat si pentru cele 13.062 dosare deschise de catre Fond, pana la 29 noiembrie 2016.FGA a initiat, conform legii, plata creantelor de asigurari cuvenite creditorilor de asigurari ai Astra Asigurari incepand cu data de 3 mai 2016, dupa ramanerea definitiva a deciziei de intrare in faliment a acestui asigurator, pronuntata la data de 28 aprilie 2016.In cazul companiilor Carpatica Asig si Forte Asigurari, conform legislatiei, FGA va putea initia procesul de plata pentru creditorii de asigurari ai celor doua societati, doar dupa ce instanta de judecata va decide, in mod definitiv, falimentul celor doua companii