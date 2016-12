Guvernul a aprobat construirea unei noi sali de sport polivalente in Oradea, in valoare de 100 de milioane de lei

Finantarea obiectivului de investitii se asigura din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si de la bugetul local al Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Oradea, precum si din alte surse de finantare legal constituite, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.Noua sala polivalenta va fi construita in termen de 27 de luni si va avea o capacitate de 5.000 de locuri, din care 3.600 in gradene fixe si 1.400 in gradene retractabile. Sala va indeplini criteriile federatiilor continentale pentru sporturi de echipe indoor (handbal, baschet, volei) pentru organizarea campionatelor si cupelor europene si internationale pana la nivel de sferturi de finala. Astfel, Oradea va intra in circuitul oraselor cu sali de sport omologate pentru competitii continentale si va putea gazdui astfel de competitii.Obiectivul de investitii "Sala de Sport Polivalenta cu capacitatea de 5.000 locuri" se realizeaza prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A si face parte din Subprogramul "Sali de Sport", din "Programul national de constructii de interes public sau social" al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.In initierea acestui demers s-a tinut cont de numarul spatiilor polivalente amenajate destinate practicarii sporturilor la nivel national, care este insuficient in raport cu necesitatile reale ale societatii.Proiectul include amenajarea intregului spatiu din jurul salii, astfel incat sa se creeze o zona pietonala atractiva care va participa activ si permanent la viata sociala a zonei, functionand ca un parc de cartier. De asemenea, platformele de parcare pot aduce un aport important la descongestionarea traficului in municipiu, in perioada in care nu se organizeaza competitii, acestea putand fi folosite pentru uzul vizitatorilor orasului in scopuri turistice sau de afaceri.Actuala sala polivalenta din Oradea are o capacitate de 2.500 de locuri si este insuficienta pentru organizarea competitiilor majore, de multe ori cererea de bilete fiind mult mai mare decat capacitatea salii. In Romania nu sunt suficiente complexe care sa corespunda standardelor internationale privind pregatirea sportivilor si organizarea de competitii la un nivel adecvat de confort si siguranta pentru publicul spectator.