Banca Mondiala: Romania va beneficia de un imprumut de 500 de milioane de euro pentru sustinerea unei cresteri economice sustenabile

Romania va beneficia de un imprumut de 500 de milioane de euro de la Banca Mondiala pentru eficientizarea finantelor publice si reformarea anumitor institutii in vederea sustinerii unei cresteri economice sustenabile si imbunatatirii standardelor de viata, a anuntat, vineri, Banca Mondiala, citata de Agerpres. "Consiliul Directorilor Executivi al Bancii Mondiale a aprobat astazi (15 decembrie n.r.) suma de 500 milioane euro (echivalentul a 558,27 milioane de dolari SUA), care va fi acordata Romaniei in contul celui de-al doilea imprumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finantelor publice si cresterea economica (DPL)", se arata in comunicatul Bancii Mondiale.Obiectivul acestui nou program este acela de a reforma anumite institutii si de a pune in aplicare politici care sunt vitale pentru atingerea unui nivel sporit de crestere sustenabila, pentru crearea de noi locuri de munca mai bine platite, precum si pentru imbunatatirea standardelor de viata in Romania."Autoritatile din Romania au demonstrat un angajament sustinut pe calea implementarii unei agende de reforme care reprezinta nucleul eforturilor de reducere a saraciei si a excluziunii, si al crearii de oportunitati mai bune pentru cetatenii Romaniei", a declarat Cyril Muller, vicepresedinte al Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala.Acesta a precizat ca Banca Mondiala va sustine in continuare Romania pe drumul transformarii economice si al unei convergente mai rapide cu UE.Potrivit sursei citate, noul program sprijina trei prioritati principale, in primul rand concentrandu-se pe amplificarea potentialului de crestere al Romaniei prin sporirea nivelului de performanta si de guvernanta al intreprinderilor de stat si cresterea nivelului de competitivitate la export si al performantelor macroeconomice. In plus, imprumutul DPL va contribui la imbunatatirea eficientei modului in care este cheltuit banul public, prin sprijinirea achizitiilor centralizate in sectorul de sanatate."Acest proces va genera economii semnificative care vor putea fi directionate spre imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si care vor reduce discrepantele existente intre Romania si alte state UE in domeniul sanatatii", precizeaza Banca Mondiala.In al doilea rand, programul va contribui la reducerea gradului de saracie si de excluziune sociala prin sprijinirea unei reforme cuprinzatoare a sistemului de asistenta sociala. Aceasta reforma urmeaza sa scoata jumatate de milion de romani din starea de saracie. In plus, reforma cadastrului va oferi posibilitatea inregistrarii gratuite si sistematice a proprietatilor imobiliare, inclusiv achizitionarea, vanzarea si transferul prin mostenire al terenurilor, pentru mai mult de un milion de romani, in special pentru persoanele din cadrul comunitatilor marginalizate si pentru romi. "Un sistem de cadastru functional va fi de o importanta vitala pentru atragerea de noi investitii", mentioneaza comunicatul BM.In cele din urma, acest program va sprijini la nivel global bunurile publice prin adoptarea primei Strategii Nationale pentru Schimbarile Climatice si a Planului de Actiune privind Schimbarile Climatice. Se asteapta ca aceste masuri sa stimuleze investitiile in sursele de energie regenerabile si fara emisii de carbon si sa imbunatateasca eficienta energetica la nivelul sectoarelor rezidential si industrial."Prioritatile de reforma ale guvernului se concentreaza pe obtinerea unei convergente mai rapide a Romaniei spre UE, pe reducerea gradului de saracie si de excluziune, pe consolidarea increderii investitorilor in economia romaneasca, pentru sustinerea unei cresteri sustenabile pe termen lung. Imprumutul DPL va fi un factor catalizator important pentru cresterea productivitatii si pentru sporirea potentialului de crestere al Romaniei pe termen mediu", a declarat Anca Dragu, ministrul Finantelor Publice.Banca Mondiala si-a deschis biroul in Romania in anul 1991. Incepand de atunci, Banca a furnizat imprumuturi in valoare de peste 10,6 miliarde dolari SUA, garantii si granturi in sectoare cum ar fi educatia, sanatatea, agricultura, mediul, asistenta sociala, justitia, transportul si altele. Portofoliul curent al Bancii include imprumuturi pentru investitii, activitati analitice si asistenta tehnica pentru sprijinirea prioritatilor de reforma ale Romaniei.Corporatia Financiara Internationala (IFC), divizia Bancii Mondiale dedicata activitatilor in sectorul privat are un program dinamic si a a investit pana acum peste 2,5 miliarde dolari SUA de la momentul demararii activitatilor sale in Romania. In anul 2014, Romania a devenit membru contributor al Asociatiei Internationale de Dezvoltare (International Development Association ￯ IDA), prin intermediul careia Banca ofera finantare concesionala beneficiarilor cu cele mai mici venituri, marcand astfel un punct de reper in rolul crescand al Romaniei de contributor la activitatea Bancii Mondiale.In anul 2016, Grupul Bancii Mondiale si Romania au sarbatorit 25 de ani de parteneriat continuu pe calea sprijinirii masurilor de reducere a saraciei si de dezvoltare durabila.Dupa aprobarea de catre Consiliul Directorilor Executivi ai Bancii Mondiale, in vederea accesarii efective a imprumutului sunt necesari urmatorii pasi procedurali: semnarea acordului de imprumut si ratificarea acestuia de catre Parlament. Data limita de tragere este 31 decembrie 2017.