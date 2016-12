Guvernul a amanat cu sapte luni intrarea in vigoare a Legii falimentului personal si cu noua luni introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic

Amanarea Legii falimentului personal



Inlocuirea aparatelor de marcat electronice



Alte prevederi



Amanarea cu inca sapte luni a Legii falimentului personal s-a stabilit in conditiile in care pentru aplicarea noilor reglementari este nevoie de un sistem complex: infiintarea a 42 de comisii de insolventa la nivel teritorial, a aparatului tehnic necesar si adoptarea normelor de aplicare a legii. Pentru ca aceste noi structuri sa poata functiona, trebuie alocate resurse umane si financiare. Mai exact, este nevoie de specialisti care vor parcurge o etapa de pregatire profesionala cu durata intre una si trei luni, sustine Guvernul printr-un comunicat de presa.Potrivit acestuia, neprelungirea termenului de intrare in vigoare a Legii nr.151/2015, ar determina imposibilitatea aplicarii procedurii administrative de insolventa pe baza de plan de rambursare si a procedurii simplificate de insolventa, in conditiile inexistentei, respectiv, subdimensionarii structurilor administrative de implementare.In cursul anului 2016, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri au luat mai multe masuri care sa pregateasca intrarea in vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice.Astfel, a fost elaborat un Plan de actiune comun care cuprinde masurile legislative si administrative ce ar trebui luate pentru a putea aplica Legea nr. 151/2015 a insolventei persoanelor fizice.Potrivit acestui plan, a fost aprobata Hotararea de Guvern privind organizarea si functionarea Comisiilor de insolventa (publicata in Monitorul Oficial in 22.01.2016). Ulterior, au fost desemnate persoane responsabile in Comisia de insolventa la nivel central de catre: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Oficiul National al Registrului Comertului, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei si Persoanelor Varstnice, Ministerul Justitiei, iar Comisia este functionala.La nivelul ANPC au fost elaborate mai multe documente necesare pentru pregatirea punerii in aplicare a legii, respectiv: criterii pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor si ale familiilor lor; criterii generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil; formular de cerere pentru deschiderea procedurii de insolventa; procedura de lucru pentru Comisiile de insolventa.In plan legislativ, a fost elaborat proiectul de Hotarare de Guvern privind normele metodologice de aplicare a Legii 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Proiectul de Hotarare de Guvern este in avizare interministeriala, dupa ce a fost in consultare publica, la adresa: http://www.anpc.gov.ro/articol/742/anpc-propune-spre-consultare-proiect-de-hotarare-de-guvern-privind-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-legii-nr--151-2015-privind-procedura-insolven-ei-persoanelor-fizicePentru Directia Insolventa din ANPC sunt prevazute un numar de 314 posturi contractuale. In acest sens, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, pentru a putea demara procedurile initiale prevazute de lege pentru anul 2016 urma sa organizeze concursuri in vederea angajarii pentru un numar de 68 de posturi, salariati cu statut de personal contractual, urmand ca pentru anul 2017 sa fie ocupate restul de 246 de posturi.O alta prevedere este amanarea cu 9 luni a termenelor prevazute de legislatia actuala privind inlocuirea treptata a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hartie, cu cele echipate cu jurnal electronic.Potrivit Guvernului, agentii economici vor avea mai mult timp la dispozitie pentru dotarea cu case de marcat echipate cu jurnal electronic, astfel incat sa nu le fie afectata activitatea, iar importatorii si distribuitorii de aparate de marcat un interval de timp suficient pentru a-si lichida stocurile si modelele vechi si pentru a obtine avizele tehnice si autorizatiile pentru noile modele.La stabilirea noilor termene s-a tinut seama atat de decalajul fata de calendarul in vigoare, care este de circa 6 luni, cat si de necesitatea finalizarii specificatiilor tehnice, inclusiv in ceea ce priveste comunicarea caselor de marcat cu sistemul informatic al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pregatirea legislatiei secundare si tertiare.Potrivit Ordonantei de Urgenta , termenul de la care urmeaza sa intre in vigoare interdictia de a mai comercializa aparate de marcat electronice fiscale cu rola jurnal a fost prorogat cu 9 luni. Noul termen va fi 1 octombrie 2017, in loc de 1 ianuarie 2017 si ii vizeaza pe comerciantii care deschid noi magazine sau extind magazine, fiind la prima achizitie de aparate de marcat.In ceea ce priveste inlocuirea aparatelor existente cu case de marcat echipate cu jurnal electronic, noul termen pentru marii contribuabili va fi 1 ianuarie 2018, in loc de 1 aprilie 2017, pentru contribuabilii mijlocii 1 aprilie 2018, in loc de 1 iulie 2017, iar pentru micii contribuabili, 1 august 2018 in loc de 1 noiembrie 2017.Totodata, Ordonanta de Urgenta amana pana la data de 1 ianuarie 2018 termenul pana la care comisiile locale si judetene de fond funciar sau, dupa caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti au obligatia sa solutioneze toate cererile de restituire, sa efectueze punerile in posesie si sa elibereze titlurile de proprietate. Prelungirea acestor termene au scopul sa asigure posibilitatea fostilor proprietari sa-si redobandeasca proprietatile.