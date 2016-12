E mai discriminat barbatul sau femeia in Romania? Sase mituri care circula si care nu se confirma in totalitate

Mitul numarul 1:Baietili sub 24 de ani cu computer acasa sunt mai numerosi decat fetele de aceeasi varsta. Fals

Mitul numarul doi: Barbatii sunt mai puternici si prin urmare, traiesc mai mult. Fals

Mitul numarul 4 : Ponderea barbatilor obezi e mai mare decat cea a femeilor obeze. Fals.

Mitul numarul 5: Femeile sunt mai ambitioase in scoala. Adevarat

Mitul numarul 6: Femeile sunt discriminate la locul de munca. Partial adevarat sau partial fals

Mitul numarul 6: La munca egala, femeile castiga mai prost decat barbatii. Adevarat. Dar...

Zilele acestea am citit in presa diferite articole despre femeile romance vs barbatii romani. Un (deja actual) senator liberal vorbea despre faptul ca in chirurgie femeile nu ar putea egala performanta masculina, altii compara numarul femeilor parlamentar fata de barbatii care vor compune actualul Legislativ samd. Haideti sa ne uitam pe datele dispinibile, atunci cand comparam prin prisma diverselor criterii- doamnele cu domnii. Si sa clarificam cine e mai dicriminat (a). Avem, din acest punct de vedere, cateva mituri de clarificat.Frecventa familiilor dotate cu calculator acasa este mai ridicata in randul gospodariilor conduse de femei tinere (16-24 ani) si in varsta (55 ani si peste), comparativ cu cele conduse de barbati raportat la aceleasi grupe de varsta. E drept, la grupele de varsta 35-44 de ani si 45-54 de ani, situatia se inverseaza.Barbatii le devanseaza pe femeile de aceeasi varsta, cu 11,9 si respectiv 8,7 puncte procentuale. In plus, chiar daca isi comanda ceva online, 86,3% dintre femei si 83,9% dintre barbati, prefera sa mearga in magazin sa vada produsul, sau merg din obisnuinta si loialitate fata de magazine. Notam in treacat motivele pentru care restul gospodariilor (39,0%) nu au acces la internet. Acestea sunt, intre altele: lipsa indemanarii (43,3%) sau faptul ca internetul nu este considerat util (42,8%) ori echipamentul costa prea mult (30,4%)Sansele la o viata mai lunga sunt, in toate tarile, mai mari in cazul femeilor. In Romania, speranta de viata era, in anul 2015, de 72,0 ani la barbati si 78,9 ani la femeiMitul numarul 3: Femeile se plang mai des decat barbatii in privinta sanatatii. FalsDiferentele intre femei si barbati sunt evidente in ceea ce priveste perceptia starii de sanatate. Astfel, ponderea barbatilor care considera ca au o stare de sanatate foarte buna (44,2%) este mai mare fata de cea a femeilor (36,5%). In Romania, una din patru persoane sufera de cel putin o boala cronica sau o problema de sanatate de lunga durata, femeile detinand ponderi superioare barbatilor (29,9%, fata de 21,8%). Ponderea persoanelor de sex feminin care au consumat medicamente prescrise de un medic este superioara celei masculine (24,1% feminin, respectiv 16,4% masculinPersoanele de sex masculin sunt mai predispuse spre a avea o greutate mai mare decat cea normala, astfel 54,1% dintre barbati sunt supraponderali, fata de 39,2% dintre femei. Totusi, ponderea barbatilor cu obezitate (9,0%) este usor mai mica decat a femeilor (9,7%). In general, barbatii consuma alcool in proportie mult mai mare comparativ cu femeile (72,6%, fata de 42,8%). De altfel, din populatia feminina de 15 aniModelul de mortalitate este conturat de impactul exercitat de unele cauze de deces. In anul 2015, comparativ cu anul 2008, rata mortalitatii a crescut usor atat la barbati (de la 13,5 la mie in anul 2008 la 14,0 la mie in anul 2015), cat si la femei (de la 11,1 la mie in anul 2008, la 12,3la mie in anul 2015). Decalajul deja existent intre sexe in anul 2008, la nivelul mortalitatii, s-a diminuat in anul 2015, valorile supramortalitatii masculine, de 108,3 decese masculine la 100 decese feminine, inregistrand o scadere comparativ cu anul 2008 cand s-au inregistrat 115,1 decese masculine la 100 decese feminine. Bolile aparatului circulator (boala ischemica a inimii si bolile cerebro-vasculare) si tumorile au continuat sa fie principalele cauze de deces, atat in cazul femeilor, cat si in cazul barbatilor. In anul 2015, ponderea deceselor determinate de aceste doua cauze a fost de 78,7% din totalul deceselor (74,9% in cazul barbatilor, respectiv 82,8% in cazul femeilor).Un alt indicator relevant in ceea ce priveste participarea la educatie, sau mai corect spus, care reflecta non-participarea, este abandonul scolar. In Romania, baietii abandoneaza timpuriu scoala intr-un numar mai mare decat fetele. In anul scolar 2014/2015, doar 58% din totalul elevilor care au promovat anii terminali de liceu (clasele a XII-a si a XIII-a) in acel an au reusit sa obtina diploma de bacalaureat. Situatia este diferita pe sexe, in sensul ca rata de succes la examenul de bacalaureat este mai ridicata in cazul fetelor (65,9%), comparativ cu cea a baietilor (49,6%). Nivelul scazut al ratei de succes este influentat si de faptul ca un numar mare dintre elevii care absolva liceul nu s-au prezentat la examenul de bacalaureat, in anul absolvirii.In Romania, ca si in aproape toate tarile europene, profesia de cadru didactic in invatamantul preuniversitar este detinuta in majoritate de femei (76,5%). Pe masura ce nivelul educational creste, ponderea cadrelor didactice de sex feminin scade.Din punct de vedere al decalajelor pe sexe, exista diferente intre populatia masculina si cea feminina adulta (25-64 ani), in ceea ce priveste structura dupa nivelul de educatie, in special pentru nivelurile inferioare. In timp ce barbatii cu nivel de instruire mediu inregistreaza o pondere mai mare decat femeile (61,2%, comparativ cu 54,5%), in cazul persoanelor care au cel mult nivel gimnazial de educatie, femeile au o frecventa mai mare. Pe baza datelor rezultate din Anchetei fortei de munca in gospodarii, se calculeaza si alti indicatori care reflecta nivelul de educatie al populatiei. De exemplu, rata de parasire timpurie a sistemului educational de catre tineri (18-24 ani) a fost in anul 2015 de 19,1%, in usoara crestere comparativ cu valorile inregistrate in ultimii trei ani. Populatia tanara feminina este mai putin afectata decat cea masculina, in ceea ce priveste parasirea timpurie a sistemului national de educatie (18,5%, comparativ cu 19,5%).Repartizarea populatiei ocupate pe grupe de ocupatii, evidentiaza ca in anul 2015, ponderi mai mari in totalul persoanelor ocupate se inregistrau pentru femei care lucrau ca functionari administrativi (62,1%), lucratori in domeniul serviciilor (60,6%) sau specialisti in diverse domenii de activitate (56,2%). Este de remarcat faptul ca in grupa membrilor corpului legislativ, ai executivului, a inaltilor conducatori ai administratiei publice si a conducatorilor si functionarilor superiori, numarul barbatilor era de 2,2 ori mai mare decat cel al femeilor. Dintre activitatile economiei nationale in care femeile domina piata fortei de munca enumeram: sanatate si asistenta sociala (79,0%), invatamant (75,8%), intermedieri financiare (65,1%), hoteluri si restaurante (59,9%), activitati profesionale (55,7%) si comert (54,7%). Intre persoanele care lucrau, in anul 2015, in ramurile agricole (25,6% din totalul populatiei ocupate), 43,2% erau femei. Si in ramurile neagricole, femeile au reprezentat 43,2%Ecartul pe sexe al ratei somajului (exprimat prin diferenta dintre rata somajului in randul barbatilor si rata somajului in randul femeilor) evidentiaza ca, rata somajului la barbati a fost mai mare decat cea a femeilor in toate cele opt regiuni de dezvoltare. Cele mai mari diferente intre cele doua rate (masculin fata de feminin) s-au inregistrat in regiunile Sud-Vest Oltenia (5,8 puncte procentuale) si Bucuresti-Ilfov (2,0 puncte procentuale), iar cele mai mici in regiunile Nord-Vest (0,3 puncte procentuale) siNord-Est si Vest (ambele cu 0,6 puncte procentuale).O preocupare uriasa in ceea ce priveste ocuparea o constituie tinerii intre 15 si 24 ani, care nu sunt ocupati si nici nu urmeaza o forma de educatie sau formare, concept cunoscut sub abrevierea din limba engleza, NEET. Acest segment de populatie reprezinta o categorie particulara de persoane inactive economic. Rata NEET semnaleaza dificultati in tranzitia de la sistemul de educatie la piata muncii si problemele legate de ocupare pentru populatia tanara, necuprinsa in sistemul de educatie. In Romania, 18,1% din tinerii cu varste intre 15 si 24 de ani nu erau ocupati in anul 2015 si nici nu erau inscrisi intr-o forma de educatie. Rata NEET este mare in cazul femeilor (21,4% fata de 15,0% in cel al barbatilor).In anul 2015, in tara noastra, castigurile salariale medii lunare brute au fost de 2555 lei, iar cele nete de 1859 lei, inregistrand o evolutie crescatoare in perioada 2008-2015, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Ecartul castigului salarial mediu brut si net lunar se mentine in favoarea barbatilor. In anul 2015, barbatii au avut un castig mediu lunar brut cu 193 lei mai mult decat femeile, iar net, cu 145 lei. Datele arata ca femeile ocupate in unele activitati economice considerate "tipic masculine" au castiguri salariale mai mari decat barbatii, insa ponderea femeilor salariate in aceste activitati este scazuta. De exemplu, in constructii, barbatii aveau un castig salarial mediu lunar brut, cu 404 lei mai mic decat femeile, iar cel net, cu 289 lei/luna. In activitatile de servicii administrative si activitati de servicii suport, femeile castigau, in medie, un salariu brut cu 399 lei mai mare comparativ cu barbatii, cel net avand un ecart de 284 lei.Un alt exemplu il constituie industria extractiva, unde femeile aveau castiguri salariale medii lunare brute cu 337 lei mai mari decat cu barbatii, iar salariile nete ale acestora erau cu 234 lei/luna mai mari. Exista, totusi, decalaje mari si in favoarea barbatilor. De exemplu, in intermedieri financiare si asigurari, femeile realizau un castig salarial mediu lunar brut cu 1994 lei mai mic decat al barbatilor, iar net cu 1475 lei. Diferentele de castig salarial mediu brut anual pe sexe se accentueaza la grupele superioare de varsta. De exemplu, in cazul muncitorilor calificati, media castigului salarial anual brut obtinut de barbatii din grupa de varsta de 55-64 ani a fost cu 6001 lei mai mare decat au obtinut femeile din aceeasi grupa de varsta.Forma cea mai importanta de venit pentru persoanele cu varste peste 65 de ani o constituie pensia pentru limita de varsta. Impactul diferentei de remunerare de-a lungul vietii active, intre femei si barbati, se propaga in timp, cu consecinte asupra unui risc mai mare de saracie la care sunt expuse femeile de varsta a treia. Nivelul pensiei medii ce revine femeilor s-a situat in anul 2015 sub cel al pensiei medii a barbatilor, pentru toate categoriile de pensii. Categoria pensiei pentru limita de varsta a inregistrat ecartul cel mai mare intre valorile pensiei pentru femei si barbati (465 lei), cel mai mic ecart inregistrandu-se pentru categoria de invaliditate (107 lei). Ecartul pensiei pentru limita de varsta, pe sexe, urmeaza o tendinta crescatoare, in anul 2015 acesta fiind de 1,6 ori mai mare decat nivelul inregistrat in anul 2008. @In general, gospodariile conduse de barbati apeleaza mai mult la indatorare. In anul 2015, raportul dintre nivelul mediu al imprumuturilor gospodariilor conduse de cele doua categorii de populatie (masculin/feminin) a fost de 1,3.