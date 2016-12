Statistica a revizuit in urcare de la 3,8% la 3,9% cresterea economica a Romaniei in 2015, dar a micsorat valoarea PIB

Economia Romaniei a inregistrat o crestere de 3,9% in 2015, peste estimarile anterioare, care indicau un avans de doar 3,8%, pe fondul cresterii puternice a consumului, stimulat de reducerea TVA la alimente, potrivit unor noi date semidefinitive publicate marti de Institutul National de Statistica (INS) si citate de News.ro. Desi a majorat rata de crestere, institutia a revizuit in scadere valoarea produsului intern brut (PIB), in conditiile in care a coborat puternic deflatorul, indicatorul care masoara cresterea tuturor preturilor din economie.Valoarea PIB-ului Romaniei din 2015 a fost 71,1 miliarde lei (160 miliarde euro), arata datele semidefinitive, comparativ cu 712,83 miliarde lei (160,4 miliarde euro) in varianta anterioara.Valoarea deflatorului PIB din 2015 a fost revizuita in scadere puternica, de la 2,9% la 2,4%, ceea ce explica revizuirile contradictorii privind rata de crestere a economiei si valoarea PIB.Calculat in moneda europeana, PIB-ul Romaniei de anul trecut, de 160 miliarde euro, plaseaza economia romaneasca in continuare in urma unor tari mai mici, precum Cehia (PIB de 166 miliarde euro in 2015), Grecia (176 miliarde euro) sau Portugalia (179 miliarde euro), potrivit datelor Eurostat.Pe partea de formare a produsului intern brut, cresterea economica a fost sustinuta in 2015 de majorarea consumului populatiei, cu 5,5% fata de anul precedent,. si de formarea bruta de capital fix - un indicator al investitiilor realizate in economie -, care a avansat cu 8,3%.Ambele rate de crestere au fost mrevizuite in scadere fata de precedenta estimare, cand avansul a fost estimat la 5,9% pentru consumul populatiei si la 8,8% pentru investitii.In schimb, comertul exterior a tras in jos avansul economic, in conditiile in care importurile au avansat cu 9,2%, iar exporturile - cu doar 5,4%.Pe partea de formare a PIB, avansul din 2015 a fost sustinut in special de sectoarele informatica si comunicatii, cu o crestere de 9,7% fata de 2014 (date revizuite in scadere, de la 11,9% in estimarea precedenta), comert (12,1%), tranzactii imobiliare (9,8%) si constructii (6,8%).Activitatea din agricultura a scazut cu 11,8% in 2015, administratia publica - cu 11%, iar intermedierile financiare - cu 1% fiind singurele sectoare care au inregistrat scaderi anul trecut.In urma acestor evolutii, sectorul informatica si comunicatii a ajuns sa contribuie cu 5,1%, in 2015, la formrea PIB-ului Romaniei, in timp ce agricultura are o contributie de doar 4,2%.Industria ramane sectorul cu cea mai mare importanta in PIB, cu o contributie de 23,8% in 2015, fiind urmata de comert (16,8%), administratie publica - invatamant - sanatate - asistenta sociala (9,9%), tranzactii imobiliare (8,5%) si constructii (5,8%).Revizuirea datelor privind valoarea PIB pe 2015 vine dupa ce INS a revizuit in urcare, in octombrie, si rata de crestere economica inregistrata in Romania in anul 2014, de la 3% la 3,1%.In urma acestor noi date, economia romaneasca a crescut trei ani la rand cu peste 3% - 3,5% in 2013, 3,1% in 2014 si 3,9% in 2015.Avansul a accelerat in 2016, cand economia a avansat cu 4,9% in primele noua luni, sustinuta de stimulii fiscali si salariali ai guvernului.Pentru intregul an 2016, guvernul si institutiile financiare internationale estimeaza o crestere economica de 4,8-5%, cel mai mare ritm de crestere din 2008 incoace.