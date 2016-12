Dolarul a trecut marti de 4.35 lei, francul urca la 4.22 de lei, iar euro se apropie de 4.52 de lei

Marti, cotatiile medii calculate de BNR si publicate in jurul orei 13 indicau un leu mai depreciat in fata principalelor 3 valute. Dolarul american era cotat la BNR la 4.35 de lei, in vreme ce francul elvetian "valora" 4.22 lei, iar euro se apropia de 4.52 lei. In privinta dolarului, economistii nu exclud ca acesta sa urce pana la 4.4 lei pe termen scurt, ca urmare a recentei deciziii de politica monetara a FED. In privinta francului elvetian, anuntul Bancii Elvetiei (anunt facut zilele trecute) de a lupta impotriva aprecierii chf ar putea aduce paritatea franc/leu la cote mai "domestice", desi exista voci care anticipeaza un curs de 4.26 in prima parte a anului 2017.In sedinta de tranzactionare de marti, leul s-a miscat contrar tendintei celorlalte monede din regiune