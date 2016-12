MedLife intra de miercuri la tranzactionare pe piata de capital romaneasca cu simbolul 'M', dupa ce oferta a fost subscrisa, reiese din datele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), scrie Agerpres. V4C Eastern Europe Holding V Limited, International Finance Corporation (IFC), membra a Bancii Mondiale, actionari ai MedLife, au anuntat vineri, 16 decembrie, pretul final pentru oferta lansata, acesta fiind de 26 de lei pe actiune.Valoarea totala a ofertei este de 230 milioane lei, pentru 8,8 milioane de actiuni reprezentand 44% din numarul total. Pretul final de oferta implica o capitalizare de piata a companiei de 522,4 milioane lei. Fondul de private equity V4C a vandut intreaga sa participatie in companie reprezentand 36,25% din capitalul social, in timp ce IFC ¬ 7,75%. Tranzactionarea la bursa, sub simbolul M, se asteapta sa inceapa pe 21 decembrie. Perioada de stabilizare pentru pretul actiunilor se va incheia nu mai tarziu de 20 ianuarie 2017.Ca urmare a ofertei, actionarii majoritari (familia Marcu) detin 51% din capitalul social al MedLife si IFC detine cel putin 5%. Familia Marcu si IFC au fost de acord sa ofere aranjamente obisnuite de interdictie a instrainarii actiunilor pe o perioada de 6 luni.Profitul net al Grupului MedLife a scazut cu 99,5% in primele noua luni din acest an raportat la perioada similara din 2015, la 43.138 lei, conform datelor neauditate, reiese din informatiile publicate pe 6 decembrie pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).In primele noua luni, Grupul a avut vanzari de peste 361,4 milioane de lei, in crestere cu 26,6% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.Datoriile pe termen lung insumeaza peste 196,5 milioane de lei, in urcare cu 26,1%, in raport cu intervalul ianuarie ¬ septembrie 2015.Conform documentului, in luna octombrie, Grupul a tras o suma suplimentara de 1,6 milioane de euro din imprumutul sindicalizat pentru a finanta achizitia Centrului Medical Panduri. De asemenea, in noiembrie, a rambursat 2,1 milioane de euro reprezentand sume datorate si dobanzile acumulate din imprumuturi si contracte de leasing financiar. In aceeasi luna, Grupul a tras 4 milioane de euro din imprumutul incheiat la 30 septembrie cu International Finance Corporation, membru al Grupului Bancii Mondiale, din care 1,5 milioane de euro sunt disponibili in conturile bancare ale grupului.Potrivit lui Lucian Anghel, presedinte BVB, oferta MedLife este prima oferta publica initiala (IPO) a unei companii private din Romania dupa aproape un deceniu si reprezinta un pas inainte pentru piata de capital.'Este prima oferta a unei companii private, primul IPO (oferta publica initiala ¬ n. r.) al unei companii private din Romania dupa aproape un deceniu. Este un pas inainte fantastic pentru piata de capital, in general, si as spune in special pentru antreprenorii romani care, prin piata de capital, vor putea sa-si majoreze capitalul, adica sa atraga capital, sa-si achizitioneze competitorii pentru a castiga masa critica. Acesti competitori pot sa fie din tara sau din afara Romaniei', a spus Anghel.El a mai afirmat ca bursa este un instrument pentru companiile care doresc sa fie transparente si care au un viitor in fata cu un management performant.'MedLife este o companie bine condusa, care activeaza intr-un domeniu ce va ramane extrem de interesant pentru urmatoarele decenii. E prima companie din acest sector (medical ¬ n. r.) care este listata la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Eu cred ca tranzactia a fost un mare succes, daca ne uitam la suprasubscrierea consistenta de pe partea de retail, ceea ce arata un interes foarte ridicat', a mai afirmat presedintele BVB.