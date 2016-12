Barometrul Industrial: ​Industria incheie 2016 in scadere

Ce predictii se pot face pentru 2017?

In noiembrie, indicatorul pentru volumul productiei a ajuns la 55 de puncte, de la 60 in septembrie si 56 in octombrie, se arata in Barometrul Industrial transmis miercuri HotNews.ro. "Este a doua luna consecutiv cand indicatorul se afla sub media de 57 de puncte din ultimele 25 de luni. Totodata industria s-a apropiat la 5 puncte de pragul sub care se afla zona de contractie Majoritatea indicatorilor inregistreaza scaderi", se mai arata in document.Rata comenzilor noi a cazut mai drastic decat volumul productiei. Indicatorul a coborat 4 puncte, de la 57 la 53. Comenzile pentru export au scazut si ele de la 64 de puncte la 58. Stocurile mai mult scad decat cresc. De opt luni, nivelul stocurilor se afla in zona de contractie sub 50 de puncte. Micsorarea stocurilor vine de la scaderea comenzilor si a volumului productiei. Indicatorul comenzilor neexecutate se afla in plina contractie, datorita decalajului dintre comenzile finalizate si fluxul subtire al comenzilor noi. O scadere mai indelungata a comenzilor neexecutate poate semnala aparitia excesului de capacitate in raport cu cererea insuficienta. Situatia poate deveni periculoasa, pentru ca duce la scaderea preturilor.Oscilatiile activitatii industriale din 2016 sugereaza ca, cel putin pe termen scurt, volatilitatea va continua si in 2017. Cererea oscilanta va ramane cauza principala a volatilitatii. Fluctuatii se manifesta la nivelul cererii propriu-zise, dar si la nivelul decalajelor intre incheierea contractelor si intrarea in executie a comenzilor contractate. Volatilitatea creeaza un risc major. Se poate transforma in declin persistent. Daca declinul dureaza mai mult de trei luni, el afecteaza nu numai industria, ci si economia. Pe termen mai lung, ponderea redusa (sub 50%) a indicatorilor care au crescut in luna noiembrie arata ca o redresare semnificativa si durabila nu poate fi asteptata prea curand. Dificultatea principala este nivelul scazut al investitiilor facute de firme. De sapte luni, indicatorul pentru cheltuieli de capital oscileaza intre 58 de puncte in mai si 55 in noiembrie, cu cinci puncte peste zona de contractie si cu doua puncte sub media ultimelor 25 de luni.In conditii de volatilitate a cererii, firmele se tem de investitii ireversibile pe termen lung si prefera investitii mai mici cu pierderi potentiale mai usor de suportat. Totusi, managerii se arata ceva mai optimisti. Media sperantelor cumulate privind comenzile, productia si preturile peste 6 luni a crescut de la 58 la 60 de puncte. Cresterea survine probabil in contextul inceperii unui an nou si a asteptarilor fata de un nou guvern care va fi instalat in urma alegerilor generale din 11 decembrie 2016.Barometrul are o frecventa lunara, el aparand in circa 20 de zile de la incheierea lunii analizate. Este realizat de IRSOP & SNSPA Facultatea de Management pe un esantion de 300 de firme industriale, reprezentativ la nivelul celor 15.200 de firme industriale cu peste 9 angajati din Romania, care genereaza aproximativ 95% din totalul cifrei de afaceri din industrie. Datele au fost culese prin interviuri directe cu managerii firmelor in intervalul 14-16 decembrie 2016.