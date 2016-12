5 tendinte  bancare din 2017

Sintetic, cele 5 tendinte ar fi urmatoarele: va creste gradul de bancarizare, creditele de consum vor avea o dinamica de 3-5%, vor fi dezvoltate noi canale digitale , sistemele integrate de plati se vor dezvolta si ar putea aparea o platforma de credite imobiliare care sa asigure un echilibru intre produsele standard de creditare si Prima Casa. Acestea sunt, in opinia vicepresedintelui executiv al BCR, Dana Demetrian, directiile spre care se va merge in 2017.Aceste trenduri au fost contextualizate in cadrul unei intalniri cu presa a conducerii bancii, cu ocazia prezentarii unui bilant al activitatii BCR pe acest an."Este clar ca cele 5 tendinte ating cateva puncte sensibile ale pietei. Cel mai sensibil punct este acela ca suntem la un grad de bancarizare inca redus. E vina noastra a tuturor - si a bancilor si a decidentilor- si aici ma refer la cei care pot misca lucruri, nu neaparat la partea politica", spune numarul 2 din BCR. Asta inseamna prezenta in mediul rural, produse pentru mediul rural, produse care nu sunt intotdeauna aceleasi cu cele din urban, mai explica Demetrian. In urban isi doresc complexitate, in vreme ce in mediul rural oamenii isi doresc simplitate si accesibilitate. Din pacate in perioada post-criza bancile s-au cam retras din mediul rural pentru ca aveau costuri ridicate. E nevoie de prezenta unor mijloace de plata in rural- ATM-uri si POS-uri.Cand s-au implantat in Romania, bancile si-au facut planuri care ulterior nu s-au mai adeverit, si asta in buna parte din cauza autoritatilor romane,desi oficialul BCR nu o spune. Sistemul bancar a fost proiectatpentru un numar dublu de tranzactii- pentru 12-13 milioane de romani nu pentru 8-9 milioane cat sunt bancarizati. De la 45% grad de bancarizare, se preconiza ca vom ajunge in cativa ani la 70-80%%, ceea ce in volum de tranzactii putea dubla piata. Asta daca s-ar fi intamplat niste lucruri care ulterior nu au mai avut loc din niste ratiuni neasteptate. Un bancher strain nu se poate gandi cum se face ca intr-o economie europeana aproape jumatate din salariile din Romania nu sunt bancarizate

Eforturi de urbanizare a tarii potrivit planurilor facute in perioada de preaderare erau si ele asteptate si nu s-a mai intamplat. Nivelul pietei nu a mai atins planul la care fusese gandit, iar rezultatul este ajustarea nu doar a bancilor ci a intregii economii.

In zona rurala cel putin, jalea e mare. Chiar daca cei din zona serviciilor –telecom, furnizorii de plati- s-au dus acolo si s-au facut niste pasi, e nevoie de a face pasi mai mari si concepute niste programe dedicate. Cu o prezenta mai mult decat discreta chiar si inainte de criza, dupa 2009 bancile si-au reajustat reteaua din zona rurala din cauza costurilor ridicate.Al doilea subcapitol al aceluiasi proiect de crestere a bancarizarii sunt beneficiile non-financiare pe care bancile le pot oferi. "Credem ca e nevoie de programe de loializare definite prin servicii non-bancare. Avem ca exemplu City-cardul pe care l-am dezvoltat in 2015, unde beneficiile constau in discounturi oferite la comercianti. L-am activat in cateva orase, venim sis pre Bucuresti cu el si il vom orienta nu doar catre tineri ci si spre alte categorii de varsta", explica vicele BCR.Creditele de consum vor creste cu circa 5% anual, adica o crestere naturala. Deja portofoliul de credite de consum s-a stabilizat, crede Demetrian." Daca tinem cont de faptul ca un credit de consum s-a acordat in medie pe 7-10 ani, ani care au trecut si practice tot ce inseamna productie noua va veni in plus si va genera o crestere. Pe partea imobiliara, cel mai important trend este acela de a crea o platforma de credite imobiliare si nu de a ne concentra doar pe Prima Casa", explica bancherul."Se vorbeste despre credite online, de produse bancare online. Daca e sa spunem adevarul, e vorba doar de un semi-online. Inca mai avem probleme de identificare a clientului, inca nu avem legislatia completa. O simulare care trimite apoi clientul la banca, asta nu e chiar online-ul pe care ni-l dorim", mai spune executivul BCR.Banca nu are probleme cu legea privind conversia creditelor in chf pentru ca nu a vandut asemenea produse, dar considera ca initiatorii legii darii in plata nu si-au atins obiectivele. "Se vorbea de 800.000 de romani cu probleme, ori acum vedem ca sunt cateva mii- putine. In alte tari unde exista legi similare , acestea sunt insotite de plafoane care sa tinteasca persoanele cu adevarat in nevoie, a mai spus Demetrian.