Sase din 10 patroni de firme spun ca nu s-ar imprumuta de la banci, indiferent de dobanzi. Oamenii de afaceri se mai plang de fiscalitatea ridicata si impredictibila (BNR)

Se remarca, de asemenea, cresterea ponderii firmelor care considera disponibilitatea fortei de munca o problema presanta comparativ cu raportarea anterioara.

In ceea ce priveste accesul la finantare, procentul firmelor pentru care acesta reprezinta o problema presanta s-a majorat marginal raportat la perioada anterioara (16% dintre firme). Analizand doar companiile care au incercat sa acceseze un credit in perioada aprilie-septembrie 2016, o proportie usor mai redusa a acestora a identificat accesul la finantare ca fiind o problema presanta (17%, fata de 18% in exercitiul anterior).



Intr-un clasament al dificultatilor majore intampinate de firme in relatia cu bancile in perioada aprilie-septembrie 2016, pe primele locuri s-au situat nivelul prea ridicat al dobanzilor si comisioanelor, cerintele privind valoarea sau tipul garantiei si birocratia.



Apelarea la fonduri europene este nesemnificativa, 98% dintre companii declarand ca nu au avut experienta cu acest tip de finantare.



59% dintre firme nu ar lua un credit in lei si 65% nu ar accesa un credit in euro, indiferent de nivelul ratelor de dobanda. Proportiile sunt usor mai ridicate comparativ cu semestrul precedent (57% si, respectiv, 62% in perioada octombrie 2015 - martie 2016).



In septembrie 2016, cele mai multe dintre companiile care detin credite in lei se finanteaza la o rata a dobanzii intre 3% si 5%, in timp ce o pondere dominanta dintre firmele care au credite in euro se finanteaza la o rata medie a dobanzii intre 2% si 4%. Capacitatea companiilor de a face fata unor evolutii nefavorabile privind rata dobanzii este redusa, peste jumatate dintre firme afirmand ca ar fi afectate de o majorare de pana la 3 puncte procentuale a ratei dobanzii, atat la lei, cat si la euro.

O pondere importanta si in crestere de oameni de afaceri s-au plans de cresterea costurilor cu forta de munca in perioada aprilie-septembrie 2016 comparativ cu semestrul precedent, se arata in Sondajul periodic pe care BNR il fce in randul companiilor. In perioada analizata, cele mai presante probleme cu care se confrunta firmele sunt in continuare fiscalitatea ridicata, impredictibilitatea mediului fiscal si concurenta, se mai arata in Raport. (vezi atasament).Alte concluzii ale sondajului:Sondajul surprinde opiniile sectorului real cu privire la: (i) cele mai presante probleme in desfasurarea activitatii; (ii) disponibilitatea si evolutia surselor de finantare; (iii) rata de succes in accesarea finantarii de la banci si IFN si in accesarea fondurilor europene; (iv) relatia firmelor cu bancile si IFN; (v) perceptia privind costul finantarii; (vi) nivelul maxim suportabil privind rata dobanzii si efectele unor posibile evolutii nefavorabile ale ratei dobanzii; (vii) perceptia asupra implicatiilor unei posibile aprecieri/deprecieri a monedei nationale. Analiza este realizata pe baza raspunsurilor companiilor1 la sondajul mentionat, perioada investigata este aprilie-septembrie 2016, iar principalele concluzii sunt urmatoarele: