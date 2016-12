​Datoria publica, calculata de Curtea de Conturi: 16.205 lei/locuitor

MFP nu coreleaza fondurile alocate de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor cu tragerile din imprumuturile contractate pentru finantarea unor proiecte de investitii/necesitati prio-ritare pentru economia romaneasca.

Valoarea bugetului aferent Proiectului de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii (finantat din imprumutul BEI II) a fost majorata nejustificat cu suma de 199,15 milioane lei (echivalent a 44,26 milioane euro) fata de valoarea aprobata prin contractul de finantare, datorita faptului ca directiile de specialitate din cadrul MFP nu au analizat si monitorizat datele transmise de catre CNADNR, date care nu au fost fundamentate cores-punzator.

Soldul datoriei publice locale la 31 decembrie 2015 a fost diminuat in mod eronat cu suma de 100,45 milioane lei (22,20 milioane euro), valoarea corecta a acestuia fiind de 16.185,19 milioane lei.

"In timpul misiunii de audit financiar asupra Contului general anual al datoriei publice pe anul 2015, la Ministerul Finantelor Publice au fost constatate abateri de la legalitate si regularitate, precum si cazuri de nerespectare a principiilor de eficienta si eficacitate", se arata in Raportul intocmit de inspectorii Curtii de Conturi , document publicat marti seara de autoritatea de control. In conditiile in care populatia Romaniei continua sa fie in scadere, iar volumul datoriei publice a tarii a inregistrat o permanenta ascensiune, gradul de indatorare a populatiei inregistra la sfarsitul anului 2015 valoarea de 16.205 lei/locuitor, in crestere cu 21,23% fata de nivelul de 13.367 lei/locuitor inregistrat in anul 2013, se mai arata in document.Printre abaterile sesizate de inspectorii lui Vacaroiu regasim:

Ca o concluzie generala, in2015 datoria publica a Romaniei a crescut intr-un ritm superior celui de crestere economica, in timp ce populatia tarii a fost in scadere permanenta.

Cu toate ca din punct de vedere al ponderii datoriei publice si al deficitului in PIB Romania se situeaza sub limitele prevazute prin Tratatul de la Maastricht si printre primele tari din Uniunea Europeana, in ceea ce priveste nivelul de trai se constata un decalaj important fata de statele membre ale UE, tara noastra pozitionandu-se pe penultimul loc.



In consecinta,Curtea de Conturi a emis o opinie cu rezerve, cu paragraf de evidentiere a anumitor aspecte. Opinia cu rezerve a fost exprimata deoarece s-a constatat faptul ca denaturarile individuale sau cumulate sunt semnificative, chiar daca nu au efecte generalizate asupra contului general anual al datoriei publice ca intreg.