Din ianuarie 2017, Hornbach incheie relatiile comerciale cu Schweighofer pentru lemnul de constructii si cel rindeluit

Incepand cu luna ianuarie 2017, Hornbach inceteaza colaborarea cu Holzindustrie Schweighofer in ceea ce priveste comercializarea lemnului de constructii si a celui rindeluit, au anuntat miercuri reprezentantii Hornbach. "Tinem ca furnizorii si partenerii nostri de afaceri sa respecte principiile unei silviculturi responsabile", a mitivat decizia Mugurel-Horia Rusu, director general Hornbach Romania. Compania se asigura ca toate materialele lemnoase si produsele din lemn provin din silvicultura sustenabila."Colaboram strans cu furnizorii nostri pentru a dovedi provenienta lemnului si pentru a impiedica existenta in sortimentul nostru a produselor din lemn din surse incerte sau ilegale. Din acest motiv am fost permanent in dialog strans cu Schweighofer si FSC (Forest Stewardship Council). Am urmarit atent procesul de recertificare a Schweighofer si am decis sa incetam colaborarea cu aceasta companie pe segmentul lemnului pentru constructii si a lemnului rindeluit", a mai afirmatHornbach si-a asumat voluntar, inca din 1996, responsabilitatea fata de WWF si Greenpeace de a nu importa lemn necertificat din regiuni tropicale. Compania se implica pentru a indrepta atentia clientilor asupra lemnului certificat cu sigiliul de calitate al Forest Stewardship Councilᅡ (FSC). Pentru Hornbach, lemnul provenit din regiuni din afara Uniunii Europene trebuie sa detina obligatoriu la achizitie certificarea FSC. Pentru lemnul care provine din Uniunea Europeana se aplica legislatia europeana. Compania accepta in acest caz si alte dovezi cu privire la provenienta necontestabila si legala a produselor din paduri administrate exclusiv in mod sustenabil.