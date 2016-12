In Covasna, un patron din cinci este hexagenar. La polul opus, in Giurgiu avem cea mai mare pondere a patronilor cu varsta de sub 29 de ani

Cand m-am urcat in singurul taxi disponibil din statia de taximetre, nu apucasem sa vad ca soferul e un barbat la peste 70 de ani, caruia ii tremurau imperceptibil, mainile. Evident, l-am intrebt in timpul cursei de ce face taximetrie, nu ii ajunge pensia? Omul mi-a raspuns sincer: atat nora cat si baiatul lui au ramas amandoi fara serviciu. Au un copil, traiesc din expediente, iar el a fost sofer profesionist la viata lui. Asa ca si-a facut o firma prin care practica taximetria cu un singur scop: sa-si ajute copilul sa supravietuiasca.De curiozitate, am incercat sa aflu cate firme si in ce parte a tarii si-au deschis romanii de peste 60 de ani. O varsta la care, in paranteza adaugam, vesticii lasa totul deoparte si se apuca de vizitat lumea. Ei bine, in Romania Covasna e judetul cu cea mai mare pondere a patronilor de peste 60 de ani- unul din cinci patroni este sexagenar. Daca ne uitam pe datele INS, (click pe imaginea de mai jos pentru a o mari), realizam de ce unii pensionari prefera sa isi deschida noi business-uri. Si nu ne miram ca in Covasna, Ilfov sau Bucuresti, seniorii incearca si ei un business...Tine de mentalitate (in cazul Covasnei) sau de dorinta de a-i ajuta pe "copiii" (desi au 40 de ani) ramasi fara serviciu.La polul opus, Giurgiu este judetul in care sunt cei mai multi patroni cu varsta de sub 29 de ani , potrivit datelor furnizate vineri de Registrul Comertului. Este urmat de Gorg, Dolj, Salaj si Ilfov. E drept, faptul ca devii antreprenor cand ai mai putin de 29 de ani, poate insemna doua lucruri: fie ai o idee geniala in care crezi si vrei sa o duci pana la capat, fie esti fara job si incerci marea cu degetul. In Giurgiu, cele mai multe firme noi sunt in zona comertului, ceea ce ne duce cu gandul la a doua varianta. Tinerii nu au speranta de angajare si incearca micul comert de cartier: cumpara de la angrosisti si revand la scara blocului cu o marja de profit indestulatoare.Vaslui este judetul cu cel mai mare numar de locuitori arondati unei firme active-circa 74 locuitori la o comopanie. La polul opus se afla Bucuresti, cu 11 locuitori/firma.Datele complete le aveti in tabelul de mai jos (click pe el pentru marire).