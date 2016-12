Depozitele in lei ale depuse de romani in banci au depasit suta de miliarde. Pe cand un DAE la depozite, nu doar la credite?

Depozitele in lei ale populatiei au crescut cu 2,5%, pana la 100,08 miliarde lei, in vreme ce depozitele companiilor au urcat la 78,44 miliarde de lei, arata datele BNR transmise vineri. Depozitele in valuta (cumulat, ale romanilor si ale firmelor), exprimate in lei, au scazut cu 0,1%, pana la nivelul de 84,62 miliarde lei (exprimate in euro, depozitele in valuta au scazut cu 0,4%, pana la 18,73 miliarde euro).Potrivit datelor publicate de Banca Centrala, doua treimi din depozitele in lei ale romanilor sunt depuse la termen, incercand astfel sa fructifice cat mai bine ratele mici de dobanda oferite de bancheri.Char daca in alte tari se lucreaza cu dobanzi negative (populatia plateste pentru a-si tine banii la banca), in Romania dobanzile nominale sunt pozitive. Ideal ar fi ca jucatorii din sistemul bancar sa publice o Dobanda Anuala Efectiva si la depozite, nu doar la credite, pentru a vedea care e in mod real recompensa oferita pentru un depozit. Ideea a fost sustinuta si de Guvernatorul Isarescu, dar deocamdata fara succes."Ar trebui sa obisnuim publicul cu date nete si sa publicam rata reala a dobanzii nu cea nominala, pentru ca publicul intelege mai usor asa. ​Daca unii deponenti sunt nemultumiti de scaderea veniturilor aduse de dobanzile bancare, eu cred ca ar trebui sa se uite la dobanda reala, nu la cea nominala. Politica de comisioane a bancilor trebuie sa evite descurajarea economisirii. Aceste comisioane sunt inca mari. Sa taxezi cu 1% o operatiune bancara e mult si fac cu aceasta ocazie un indemn la realism. Am ajuns cu dobanzile la nivel european, trebuie sa reducem si comisioanele la nivel european, a spus marti Guvernatorul BNR Mugur Isarescu la o dezbatere bancara.Practic, Isarescu recomanda afisarea unui DAE (dobanda anuala efectiva) si in cazul depozitelor, ca si in cel al creditelor,"In 2012, dobanzile nominale erau de 6-7%. Dar si inflatia era tot pe-acolo. Diferenta dintre rata reala si cea nominala abia daca era de 1%. Acum dobanzile sunt de 3% iar rata inflatiei e aprope de zero si va fi chiar negativa. Practic, dobanda REALA e mai buna acum", a mai spus Isarescu. Asta nu e o invitatie adresata bancilor de a reduce dobanzile la depozite ci la o citire cu atentie a cifrelor, a mai adaugat Guvernatorul.