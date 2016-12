Monte dei Paschi, cea mai veche banca din lume, are nevoie de 8,8 mld. euro 

Vineri, Guvernul de la Roma a aprobat ajutorul de stat pentru Monte dei Paschi di Siena (MPS), a treia cea mai mare banca din Italia, dupa ce aceasta nu a reusit sa stranga cinci miliarde de euro din partea investitorilor privati pentru capitalizare.Banca Monte dei Paschi di Siena a dezvaluit ca vineri a depus o solicitare oficiala la BCE pentru aprobarea "recapitalizarii preventive", un tip de interventie a statului pentru o banca ce se confrunta cu dificultati dar care inca este solventa.In raspunsul oficial, BCE a anuntat ca a calculat capitalul de care MPS ar avea nevoie pe baza unui model generat in urma testelor de rezistenta aplicate bancilor in urma cu cateva luni.MPS a explicat, potrivit site-ului MilanoFinanza.it, ca inca nu are nevoie de "recapitalizare", ci este doar in situatia de "necesitate de capital".Potrivit modelului realizat pe baza rezultatelor ultimului test de rezistenta efectuat de BCE, "MPS are un deficit de capital (...) de 8,8 miliarde de euro", cu 3,8 miliarde de euro mai mult decat estimarea de 5 miliarde, a transmis banca italiana luni seara.Parlamentul Italiei a aprobat pe 21 decembrie solicitarea Guvernului Paolo Gentiloni in sensul contractarii unor credite de 20 de miliarde de euro pentru relansarea sistemului bancar, a relatat ziarul La Repubblica.In contextul in care criza care afecteaza Banca Monte dei Paschi, cea mai veche din lume, risca sa se extinda la intregul sistem bancar din Italia, Guvernul Paolo Gentiloni, la propunerea ministrului Economiei, Pier Carlo Padoan, a cerut Parlamentului posibilitatea de a "creste gradul de indatorare cu 20 de miliarde de euro".Planul, menit sa ofere capital pentru stabilizarea sistemului bancar, a fost aprobat in aceasta forma de Parlamentul de la Roma. In cadrul acestui plan, cinci miliarde de euro ar urma sa fie oferite pentru recapitalizarea Bancii Monte dei Paschi.Insa, conform unei analize a agentiei Bloomberg citata de cotidianul La Repubblica, cele 20 de miliarde de euro ar fi insuficiente, intrucatAstfel, Banca BPM ar avea nevoie de peste 8,5 miliarde, Unicredit de 8 miliarde, Intesa de 7 miliarde, Monte dei Paschi de 5, UBI Banca de 3 miliarde, UPER de 2 miliarde, iar Sondrio si Carige de cate un miliard. Alte banci italiene ar avea nevoie in total de alte peste 16 miliarde.Monte dei Paschi di Siena, a treia cea mai mare banca din Italia, trebuia sa stranga, potrivit propriilor estimari, capital nou in valoare de cinci miliarde de euro pana la finalul lunii.Banca este impovarata de credite neperformante si este considerataSurse citate de ziarul La Repubblica afirmau pe 9 decembrie ca Guvernul Italiei avea deja un plan de urgenta pentru relansarea sistemului bancar, dupa ce Banca Centrala Europeana (BCE) a respins planul Bancii Monte dei Paschi di Siena (MPS) de a prelungire a eforturilor de redresare.Banca Centrala Europeana (BCE) a respins pe 8 decembrie solicitarea bancii falimentare Monte dei Paschi di Siena (MPS) de prelungire a activitatilor pentru capitalizarea privata.Oficialii din domeniul bancar se tem ca un esec in relansarea acestei banci, care se afla, potrivit evaluarilor UE, in pozitia cea mai riscanta la nivel european, ar putea afecta increderea investitorilor in intregul sector bancar din Italia, care se confrunta cu perspectiva unor pierderi de 360 de miliarde de euro din cauza creditelor neperformante. "Italia este primul si posibil cel mai important test al noului regim european de gestionare a bancilor falimentare", nota Financial Times, amintind ca, incepand de la criza din 2008, Italia a tras de timp in cautarea solutiilor, asteptand investitii din domeniul privat de teama ca o interventie a UE pentru relansarea sectorului bancar ar speria investitorii, clientii bancilor si alegatorii.