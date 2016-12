Asiguratorii de la ​City Insurance, amendati cu 30.000 de lei de ASF, in vreme ce directorul general a primit alti 10.000 de lei amenda

Revizuirea procedurilor/metodologiilor interne privind instrumentarea dosarelor de daune RCA;

Revizuirea raportului privind autoevaluarea riscurilor si solvabilitatii pentru perioada 2015 - 2017;

Transmiterea unui plan de actiune, cu termene si responsabili, de reducere a numarului de petitii aferente dosarelor RCA si de remediere a aspectelor sesizate in legatura cu gestionarea acestora.

In urma analizarii rezultatelor controlului inopinat efectuat la Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A., Consiliul ASF a decis sanctionarea cu amenda a societatii si a directorului general, concomitent cu stabilirea unor masuri in sarcina societatii de asigurare. Printre neregulile gasite se numara nerespectarea metodologiei interne privind instrumentarea dosarelor de dauna RCA, efectuarea platii despagubirilor in afara termenului legal, nerespectarea modului de constituire si mentinere a rezervelor de daune avizate si neinregistrarea, la nivelul societatii, a tuturor petitiilor adresate de persoanele fizice.In afara sanctionarii cu amenda, in cuantum de 30.000 lei pentru societate si de 10.000 pentru directorul general, s-a stabilit obligatia indeplinirii unui set de masuri, in termen de 35 de zile calendaristice, printre care:Decizia poate fi contestata in 30 de zile de la data comunicarii, fara ca executarea sanctiunilor sa fie suspendata pe durata solutionarii contestatiei.