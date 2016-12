Ministerul Energiei a sesizat Consiliul Concurentei in vederea unei analize a "conditiilor de piata" pentru produsele obtinute din minereul de uraniu

Ministerul Energiei a sesizat Consiliul Concurentei privind necesitatea efectuarii unei analize a conditiilor de piata pentru produsele obtinute din minereul de uraniu, inclusiv a aspectelor legate de modul de constructie a preturilor de comercializare, analiza care ar putea sa previna o practica anticoncurentiala, respectiv abuzul de pozitie dominanta din partea unui furnizor calificat al Societatii Nationale Nuclearelectrica (SNN), respectiv Cameco Corporation.Exista indicii potrivit carora conditiile de piata pentru furnizarea combustibilului nuclear necesar SNN sunt potential grevate de preturi conjuncturale si ca nu sunt create premisele pentru asigurarea unei surse constante, la un pret predictibil pe termen lung pentru acest produs, se arata intr-un comunicat al ministerului."Ministerul Energiei isi exprima ingrijorarea cu privire la faptul ca existenta unor potentiale practici concurentiale neloiale ar putea conduce in timp, pe de-o parte, la riscul de incapacitate de functionare a producatorului roman de profil, Compania Nationala a Uraniului (CNU), si, pe de alta parte, la riscul vizand siguranta pe termen lung in furnizarea combustibilului nuclear pentru CNE Cernavoda. Acest fapt ar ameninta functionarea ciclului nuclear integrat al tarii noastre, un avantaj cert al Romaniei in spatiul European. In acelasi timp, ar putea fi afectata si competitivitatea pietei nationale de electricitate, pe termen lung, in contextul impactului asupra CNE Cernavoda", mai spun autoritatile."Guvernul Romaniei, prin Ministerul Energiei, a depus eforturi deosebite, in cursul anului 2016, pentru sprijinirea CNU, acordand inclusiv un ajutor de salvare in valoare de 62 de milioane de lei, aprobat prin OUG 65/2016, in urma obtinerii Deciziei Comisiei Europene nr. 6250/30.09.2016. Pentru asigurarea functionarii CNU pe termen lung, este imperios necesara asigurarea tuturor conditiilor de concurenta loiala in piata de profil, care sa confere participantilor, inclusiv CNU, posibilitatea de a-si valorifica de o maniera corecta avantajele competitive in relatia cu beneficiarul final", se mai arata in comunicat.Ministerul Energiei militeaza pentru pastrarea pe piata a produselor din uraniu ale capacitatilor nationale de productie in domeniu, in conditii de eficienta economica si concurenta comerciala corecta, cu scopul de a oferi securitate si stabilitate in aprovizionarea SNN cu materia prima necesara pentru fabricarea combustibilului nuclear si pentru a mentine, in acest fel, ciclul nuclear integrat deschis al Romaniei. Totodata, Ministerul Energiei doreste evitarea unei situatii de pozitie dominanta din partea unor terti actori din piata, care s-ar putea manifesta prin practicarea unor preturi de ruinare cu consecinte deosebit de grave pentru asigurarea securitatii in aprovizionarea cu materie prima necesara fabricarii combustibilului nuclear.Reamintim ca, in baza analizelor efectuate in contextul elaborarii noii Strategii Energetice a Romaniei pentru perioada 2016-2030, cu tendinte pentru 2050, rolul componentei nucleare in asigurarea necesarului de energie al tarii este deosebit de important in special dupa anul 2025, ceea ce impune inclusiv salvgardarea conditiilor unei piete functionale a materiilor prime de interes strategic.