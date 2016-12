Deficitul bugetar a urcat la 5,5 miliarde lei dupa primele 11 luni, de la 1,3 miliarde de lei in octombrie

Deficitul bugetului general consolidat al statului a urcat dupa primele 11 luni ale anului la 5,5 miliarde lei, de la 1,3 miliarde lei in octombrie, reprezentand 0,73% din produsul intern brut (PIB), arata datele publicate marti de Ministerul Finantelor si citate de News.ro. Deficitul reprezinta 0,7% din PIB, cu mult sub nivelul programat pentru intregul an. Bugetul general consolidat cuprinde atat bugetul de stat, din care se fac cheltuielile curente ale statului, cat si bugetele sociale, categorie in care intra bugetul pensiilor publice si cel de somaj.Pentru intregul an, deficitul bugetar este estimat la circa 21 miliarde lei, echivalent cu 2,8% din produsul intern brut (PIB) calculat pe metodologia cash.Dupa primele zece luni din acest an, bugetul inregistra un deficit mult mai mic, de1,3 miliarde lei, sau 0,17% din PIB, ceea ce inseamna ca bugetul a fost deficitar in luna noiembrie cu 4,2 miliarde lei."Executia bugetului general consolidat pe primele unsprezece luni ale anului 2016 s-a incheiat cu un deficit de 5,5 miliarde de lei, respectiv 0,73 % din PIB ", a anuntat MFP.Veniturile bugetului general consolidat au insumat 205,6 miliarde de lei (27,1% din PIB) si au fost cu 1,9% mai mici fata de aceeasi perioada a anului trecut.Scaderea incasarilor bugetare s-a diminuat fata de primele zece luni, cand declinul era de 2,1%.Cel mai mare declin s-a inregistrat, dupa primele 11 luni, la incasarile din TVA, care au scazut cu 9,2% fata de perioada echivalenta a anului trecut. In perioada ianuarie-octombrie, scaderea a fost de 8,8%, in ciuda cresterii vanzarilor de retail cu aproape 20%.Ministerul motiveaza evolutia prin reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20%, incepand cu 1 ianuarie, si de la 24% la 9% pentru alimente, de la 1 iunie 2015.Totusi, alte taxe au adus mai multi bani la buget."S-au inregistrat cresteri fata de aceeasi perioada a anului precedent la incasarile din: impozitul pe profit (+10,5%), contributii de asigurari sociale (+7,3%), accize (+5%) precum si impozit pe salarii si venit (+5%)", arata datele MFP.La nivelul administratiilor locale s-au inregistrat, de asemenea, cresteri fata de anul precedent la veniturile nefiscale cu 14,8%, la impozite si taxe pe proprietate cu 6,8% si la taxa pe utilizarea bunurilor cu 2,6%.Cheltuielile bugetului general consolidat, de 211,1 miliarde lei, au crescut in primele 11 luni cu 3,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, reducandu-si ritmul avansului de la 4% in primele noua luni.Cheltuielile cu salariile bugetarilor au crescut cu 9,8% fata de aceeasi perioada din 2015, in principal ca urmare a majorarilor salariale acordate in a doua parte a anului 2015 si a cresterii salariului minim pe economie la 1.250 de lei, de la 1 mai.Cheltuielile cu bunuri si servicii au scazut cu 0,9% fata de aceeasi perioada a anului trecut, inregistrandu-se diminuari la unitatile administrativ teritoriale, in timp ce cheltuielile cu bunuri si servicii la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate au crescut cu 5,5%.Cheltuielile cu asistenta sociala au crescut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 7,5%, fiind influentate in principal de majorarea cu 5% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2016 si de dublarea alocatiei de stat pentru copii incepand cu 1 iunie 2015.Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 21,7 miliarde de lei, respectiv 2,9% din PIB, cu mult sub nivelul programat.Pentru intregul an 2016, bugetul prevede 37,7 miliarde lei pentru investitii, din care 17 miliarde lei din fonduri europene, 19,2 miliarde lei de la buget, iar restul din alte surse.