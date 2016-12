Bloomberg: Cei mai bogati oameni din lume si-au majorat averile cu 237 de miliarde de dolari, in 2016

Intr-un an in care votantii populisti au remodelat politica din Europa si SUA, cei mai bogati oameni din lume incheie anul 2016 cu 237 de miliarde de dolari mai mult decat aveau la inceputul anului, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Pe fondul datelor economice dezamagitoare din China, votul Marii Britanii in favoarea iesirii din UE (Brexit) si alegerea miliardarului Donald Trump in functia de presedinte al SUA, cei mai norocosi oameni ai planetei au castigat pana la inchiderea sedintei bursiere din 27 decembrie 4.400 de miliarde de dolari, in crestere cu 5,7% fata de 2015, conform indicelui Bloomberg Billionaires."In general, clientii au profitat de volatilitatile de pe piata. 2016 a fost un an spectaculos pentru activele riscante. Destul de remarcabil, daca tinem seama de cum a inceput anul", a apreciat Simon Smiles, director de investitii la UBS Wealth Management.Castigurile au fost conduse de Warren Buffett, care si-a majorat averea cu 11,8 miliarde de dolari in timpul anului, dupa ce firma sa de investitii Berkshire Hathaway Inc a raportat cresteri ale actiunilor din domeniul bancar si aerian dupa victoria surpriza a lui Trump din 8 noiembrie.Warren Buffett este a doua cea mai bogata persoana din lume dupa ce victoria lui Trump a provocat cresteri pe burse care au majorat averea sa cu 19% in acest an, la 74,1 miliarde de dolari.Castigurile individuale au fost dominate de americani, inclusiv cofondatorul Microsoft, Bill Gates, cea mai bogata persoana din lume cu 91,5 miliarde de dolari, si petrolistul Harold Hamm.Miliardarii americani, inclusiv Buffett, au sprijinit-o pe rivala lui Trump, Hillary Clinton. Totusi, ei au profitat de victoria lui Trump, adaugandu-si 77 de miliarde de dolari la averile lor, in urma cresterii actiunilor la bursa.Investitorii si directorii generali au salutat raliul de pe burse dupa victoria lui Trump, inclusiv miliardarul Wilbur Ross, care va conduce Departamentul Comertului, si fostul sef al bancii Goldman Sachs, Steven Mnuchin, care va fi Secretarul Trezoreriei. Averea lor combinata se ridica la cel putin 6,6 miliarde de dolari, conform indicelui Bloomberg Billionaires.Francezul Bernard Arnault a fost singurul reprezentant non-american din randul celor mai buni cinci performeri, adaugandu-si 7,1 de miliarde de dolari la averea sa, pana la 38,9 miliarde de dolari. Bernard Arnault detine Moet Henessy Louis Vuitton (LVMH), lider mondial in produse de lux.Pe parcursul lui 2016, Gates a ramas cel mai bogat om din lume. Amancio Ortega, cea mai bogata persoana din Europa si fondatorul Zara, a fost pe locul doi cea mai mare parte a anului dar i-a cedat locul lui Buffett in noiembrie. Ortega, care a pierdut 1,7 miliarde de dolari in 2016, este a treia cea mai bogata persoana din lume, cu o avere de 71,2 miliarde de dolari.Norocul lui Harold Hamm a fost sprijinit de cresterea pretului titeiului si de asteptarile ca administratia Trump va atenua reglementarile privind combustibilii fosili. Averea lui Hamm a crescut anul acesta cu 8,4 miliarde de dolari, ajungand la 15,3 miliarde de dolari.In sectorul tehnologic, fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, si-a majorat averea cu 7,5 miliarde de dolari in 2016. El este urmat de cofondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a carui avere a crescut anul acesta cu 5,4 miliarde de dolari.China are 31 de miliardari in indicele Bloomberg, cu 262 miliarde de dolari, in urma SUA, care are 179 de miliardari, care controleaza 1.900 miliarde de dolari, si Germania, ai carei 39 de miliardari au 281 miliarde de dolari.