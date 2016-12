Din cei circa 5 milioane de romani care lucreaza in afara tarii, circa 30% nu trimit bani in tara. Din fiecare suta de euro trimisa de cei "generosi", 60 de euro merg in consum

Piata de remitente din Romania

Tendinte globale in remitente

Mai mult de 60% din banii trimisi in tara de romanii care lucreaza in strainatate sunt cheltuiti pentru consum, pentru achizitia necesitatilor de zi cu zi (alimente, haine si adapost), iar 20% -40% se folosesc pentru economisire sau investitii , se arata intr-o lucrare statistica publicata joi de INS.Conform statisticilor Bancii Mondiale, Romania este de aproape 10 ani, printre primele piete de primire a remitentelor din Europa, cu un volum de peste 6 miliarde Euro de remitente pe an. Datele pe 2015 arata ca aproape 5 milioane de romani lucreaza in strainatate.Dintre acestia 68% trimit bani familiilor lor (asta insemnand circa 3,4 milioane de romani). Italia, cu peste 1 milion de migranti romani, este principala tara din care romanii trimit bani, fiind urmata de Spania cu peste 650 mii migranti romani si Germania cu 590 mii migranti romani.Migrantii sunt expusi la un risc mai mare al saraciei, datorita lipsei istoricului financiar, excluziunii financiare si a veniturilor mici. Romania este printre tarile din Uniunea Europeana cu cel mai mare procent de 40%, al persoanelor expuse riscului de saracie si cu cel mai mare procent de 39% de populatie nebancarizata.Ca urmare a volumului in crestere si a naturii lor stabile, remitentele au devenit un subiect de interes pentru multi economisti. Potrivit estimarilor Bancii Mondiale, in 2015, tarile in curs de dezvoltare au primit pina la 441 miliarde de dolari americani, din totalul de USD 601 miliarde remitente, valoare aproape de trei ori mai mare decat valoarea ajutorului oficial pentru dezvoltare. Valoarea reala a remitentelor se presupune a fi semnificativ mai mare, tinind cont de fluxurile neinregistrate prin canele de transmitere formale si informale. Aproape 3,4% din populatia lumii, 247 milioane de oameni locuiesc in afara tarilor de nastere. In Europa exista 19 tari principale care primesc remitente in Europa (cu un PIB anual pe cap de locuitor sub USD 20,000), pe primele 3 locuri, se afla: Ucraina, Polonia si Romania.Trei sferturi din fluxul de remitente in Europa sunt trimise din 6 tari principale: Federatia Rusa (USD 20,6 miliarde); Marea Britanie (USD 17,1 miliarde); Germania (USD 14 miliarde); Franta (USD 10,5 miliarde); Italia (USD 10,4 milarde) si Spania (USD 9,6 miliarde).Remitentele sunt transferuri, cu caracter personal in mare parte, de la migranti catre familie si prieteni. Impactul lor economic depinde in cea mai mare masura de cum sunt utilizate: pentru investitii, consum, educatie, sanatate, etc.