Salariul minim ramane deocamdata la 1.250 lei

"Urmatorul Guvern va stabili salariul minim pe economie pentru 2017", a afirmat Liviu Iolu.El a precizat ca actualul Cabinet, asa cum a anuntat in Consiliul National Tripartit, a decis sa mentina nivelul salariului minim pe economie, care este de 1.250 de lei.Purtatorul de cuvant al Guvernului a explicat ca, in conditiile in care valoarea salariului minim pentru anul 2017 nu se modifica, nu e nevoie de o noua hotarare de guvern.Premierul Dacian Ciolos afirma la ultima reuniune a Consiliului National Tripartit, ca, daca viitorul guvern se va instala pana la sfarsitul anului, va avea posibilitatea sa aprobe nivelul salariului minim promis pentru 2017, iar daca noul Cabinet se va instala la inceputul anului viitor, actualul Executiv va da HG prin care sa mentina nivelul actual al salariului minim si in luna ianuarie 2017.