Cine este Viorel Stefan, posibilul ministru al Finantelor in Guvernul Grindeanu

Deputatul PSD Viorel Stefan, 62 de ani, seful comisiei de buget finante al Camerei Deputatilor ar putea fi validat ca ministru de Finante, potrivit unor surse din PSD. Stefan a mai fost in carti pentru preluarea aceluiasi minister imediat dupa arestarea fostului ministru Darius Valcov, dar premierul de atunci l-a preferat pe Eugen Teodorovici. Stefan este membru PSD din 1993, el avand la activ trei mandate de senator si doua de deputat.Vezi aici CV-ul lui Viorel Stefan Inainte de Revolutie, Viorel Stefan a lucrat in cadrul Navrom, companie de transport fluvial de stat. Dupa Evenimentele din decembrie, Stefan a devenit sef de serviciu iar in 1991 ajunge directo general al Navrom. Stefan detine actiuni la firmele in care Navrom s-a divizat in urma priovatizarii (Navrom Bac si Navrom Reparatii), el avand de asemenea plasati circa 3 milioane de lei in actiuni ale Transport Trade Services- un grup de companii cu activitati in transporturi fluviale si pe calea ferata. Din grup fac parte firmele TTS, Transfer International Spedition, Mast Co, Navrom Galati si NFR Drobeta.Stefan mai detine un teren intravilan de peste 2500 metri patrati in Galati (cumparat in 2010), doua apartamente (unul in Capitala si altul in Galati) si o casa in Galati. El conduce o Toyota Auris model 2009, dar mai are un Seat Ibiza. Are declarati circa 10.000 de euro cash si doua credite luate de la BRD (unul de 110.000 de dolari, scadent in 2019 si altul de 1,3 milioane de lei, scadent in 2024).