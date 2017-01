Romania a intrat in 2017 cu o rezerva valutara de 34,38 miliarde de euro

Intrari de 656 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice si altele;

Iesiri de 801 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, plati de rate si dobanzi in contul datoriei publice denominate in valuta, plati din contul Comisiei Europene si altele.

La 31 decembrie 2016, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei au coborat la 34,24 miliarde euro, fata de 34,38 miliarde euro cat fusesera cu o luna inainte. Fata de 31 decembrie 2015, rezervele valutare au urcat cu circa doua miliarde de euro, arata un comunicat transmis marti de BNR.Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a explicat, in cadrul unei prelegeri sustinute la Alba Iulia, ca rezerva internationala - aurul si cele 32 de miliarde de euro - este tinuta in afara tarii pentru ca, de exemplu, astfel se poate verifica existenta acesteia in orice clipa pe plan international in sistemul de conturi, altfel neavand "nicio valoare"."Pentru ca multa lume considera ca e ceva necurat aici, de ce BNR tine aurul la Londra. Pai, aurul este parte din rezerva noastra internationala. E rezerva internationala. Nu e rezerva interna. Toata rezerva internationala a unei tari se tine in exterior, ca de-aia se numeste rezerva internationala. Cei 32 de miliarde de euro, 37 de miliarde echivalent de dolari, nu-i tinem in tara. Daca i-am tine in tara nu ar avea absolut nicio valoare. Nu ar asigura stabilitatea. Ii tinem in conturi in strainatate. Asa se tine", a declarat guvernatorul BNR.Isarescu a adaugat ca poate "pare contraintuitiv", dar "in momentul in care am tine rezerva valutara in tara, in primul rand am credita pe gratis, fara dobanda, tarile emitente de moneda ale monedei respective si, in al doilea rand, nu am asigura convertibilitatea".Mugur Isarescu a subliniat si ca fiind tinuta in afara, rezerva poate sa fie verificata in orice moment in sistemul de conturi."Noi nu suntem crezuti pentru ca in fiecare luna spunem: rezerva valutara a BNR este de 32 de miliarde, plus 103 tone de aur si care valoreaza patru miliarde de dolari, s.a.m.d. Nu, nu ne crede nimeni daca am avea banii in tara. Ei pot sa fie verificati in orice clipa pe plan international in sistemul de conturi. Asa functioneaza economia mondiala", a mentionat Isarescu.El a adaugat ca rezerva de aur ar putea sa fie adusa in tara, dar atunci ar deveni rezerva interna."Am vrut sa atac acest subiect pentru ca multe traznai se aud in societatea romaneasca astazi si ele sunt vanturate, uneori, fara motiv'" a spus Guvernatorul BNR.Mugur Isarescu a mai spus ca dupa 1989 BNR a functionat aproape o jumatate de deceniu cu un nivel extrem de redus al rezervelor valutare.'In 1991, mai aveam 26 de milioane de dolari SUA in rezerva noastra. In 1993, (...), cu toate imprumurile de la Fond, ajunsesem la 42 de milioane de dolari rezerva medie. (... ). In prezent avem 32 de miliarde de euro, adica aproape 36 de miliarde de dolari. O crestere de o mie de ori. Pai, de-aia sta leul cum sta acum si este stabil, pentru ca in spate are, intr-adevar, dupa eforturi, o rezerva, comparativ cu trecut, formidabila, o rezerva adecvata pentru stabilitatea cursului', a sustinut Mugur Isarescu.El a amintit si de sfarsitul anilor '90, respectiv de criza asiatica din toamna anului 1997, criza din Rusia din vara lui 1998 si minicriza din America Latina din 1999, cand Romania avea de rambursat, in 1999, un prim imprumut major luat din Japonia.'Am fost pusi intr-o situatie de criza de credibilitate. Pur si simplu, creditorii nostri externi, innebuniti de diverse stiri (...), au devenit mult mai precauti in acordarea de noi credite tarilor care erau percepute ca avand un risc ridicat. Iar in Romania, datorita acelui varf de plata din 1999, agentiile de rating ne-au depunctat si intr-un mediu extern complet nefavorabil ¬ dupa criza din Rusia urma cea din Ucraina, apoi si cea din Bulgaria, toate trei tari ortodoxe. Stiti cum se intampla in plan international: 'Pai de ce nu ar urma si Romania acum?' Fara niciun fel de corelatie cu situatia reala. Si chiar am fost sfatuiti sa nu ne facem platile internationale, sa incetam platile', a spus Mugur Isarescu.El a adaugat ca in acel context atat de dificil, nu numai ca s-au facut platile, dar s-a facut si reforma. 'As putea spune ca 1998, 1999 a fost punctul de cotitura', a afirmat Guvernatorul BNR.In cursul lunii decembrie au avut loc urmatoarele operatiuni:Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone. In conditiile evolutiilor preturilor internationale, valoarea acesteia s-a situat la 3.663 milioane euro.Rezervele internationale ale Romaniei (valute plus aur) la 31 decembrie 2016 au fost de 37.905 milioane euro, fata de 38.124 milioane euro la 30 noiembrie 2016 si fata de 35.485 milioane euro la 31 decembrie 2015.Platile scadente in luna ianuarie 2017 in contul datoriei publice denominate in valuta, directe sau garantate de Ministerul Finantelor Publice, insumeaza circa 138 milioane euro.