Viorel Stefan, ministrul desemnat al Finantelor: La 1 iulie vom avea publicat un Cod Economic al Romaniei / Daca se va dovedi ca am plagiat doctoratul, demisionez in secunda doi

Ne propunem ca in urmatorii 4 ani Romania sa creasca cu 5.5% annual. Ne propunem sa aducem Romania pe locul al 13-lea in UE. Deficitul nu va depasi 3% din PIB iar datoria publica va fi mult sub 60%.

Ponderea veniturilor bugetare in PIB ne angajam sa le crestem la 32.5%.

Decalajul urban/rural se va reduce cu 15%Obiectivele noastre vizeaza relaxarea fiscal si simplificarea legilor care au relevant pentru mediul de afaceri.

Pentru 2017 avem o foaie de parcurs foarte clara, cu termene bine stabilite



Toate legile vor fi puse intr-un Cod Economic al Romaniei pe care il vom pune gratuit la dispozitia firmelor. In aprilie acest Cod va intra in dezbatere parlamentara iar la 1 iulie s ail avem publicat in Monitor Oficial. Va contine masuri care vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2018 si se va intinde pe 5 ani.

Din punct de vedere a numarului de taxe pe care le va contine acest cod, nu va depasi 50. Vom extinde cota zero la TVA pe vanzarile de locuinte. Si pentru activittilr de publicitate. Vom reveni la calculul accizei la cursul de schimb din luna octombrie a anului precedent.

Impozitul pe venit va fi de 10% fata de 16% astazi iar pentru veniturile lunare de sub 2000 de lei impozitul va fi zero.

Vom schimba regimul de impozitare al profitului microintreprinderi la 1% .

Avem trecuta ca prioritate pentru trimestrul I Legea Preventiei, care va arata ce trebuie sa faca Fiscul pentru a ajuta contribuabilul. Inchiderea unui contribuabil inseamna sa omori closca cu pui. Abia dupa ce epuizezi preventia si educarea poti sa aplici alt fel de comportament.



Impozitul pe terenul agricol lucrat va fi anulat, dar vom taxa dublu terenurile nelucrate.

Ne angajam ca toate taxele sa se achite la un singur ghiseu. Informatizarea sistemului public va fi prioritatea zero. Orice taxa care nu va putea fi platita online se va anula.

Cele 102 taxe pe care le-am anulat nu se vor mai intoarce. Sunt taxe nebanuit de irationale care ne innebunesc si ne fac sa pierdem vremea la ghisee

Vrem sa facem din fondul suveran de investitii un mijloc prin care sa demonstram ca Statul poate fi eficient si performant. Daca acest Fond va fi perceput ca fiind consud administrativ va fi un esec. Dar eu cred foarte mult in acest instrument.

Daca se va dovedi ca am plagiat in teza mea de doctorat, demisionez in secunda doi



Cresterea salariului minim nu va genera somaj. Vrem sa scoatem Romania din capcana salariile mici. Nu mai avem meseriasi pentru ca i-am platit cu salarii mici si ei au plecat sa lucreze afara.



O anumita cota din redevente ar putea ramane la UAT-uri (la primariile locale-n.red) cu exceptia redeventelor din petrol. Dar vom studia cu colegii de la Ministerul Economiei si cu celelalte ministere pentru a vedea cum e mai bine.



Social-democratul Viorel Stefan a trecut de votul comisiilor de specialiate din Parlament dupa o audiere care a depasit o ora si jumatate, desi era programata sa dureze cel mult 30 de minute. Au votat pentru 19 parlamentari 11 si o abtinere. "Solicit un vot favorabil pentru un mandat greu. Acesta nu e un mandat de invidiat ci vizeaza coordonarea politicilor publice din domeniul fiscal bugetar", si-a inceput Stefan discursul introductiv. El a mai promis un Cod Economic care sa includa toate legile economice si care sa fie pus gratuit la dispozitia firmelor. "In aprilie acest Cod va intra in dezbatere parlamentara iar la 1 iulie il vom avea publicat in Monitor Oficial", a mai spus Stefan.Codul va contine masuri care vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2018 si se va intinde pe un orizont de 5 ani, potrivit lui Viorel Stefan.