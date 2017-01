Fumuri, audieri si orgolii. Plus lapte&miere cat cuprinde (reportaj)

"​Careva a fumat aici!", imi zice vanzatoarea chioscului de la etajul 6 al Casei Poporului, dupa ce-i cerusem o cafea si o sticla de apa. Se uita la mine ca un nefumator la un chistoc de tigara proaspat stinsa. Imi fac rapid un calcul in gand; daca-i zic ca nu am fumat eu, zero sanse sa ma creada! Daca ii zic ca asa o fi, o sa creada ca-i raspunde un ne-simtitor de fum. Asa ca i-am zambit tamp, i-am dat cei treileisicincizecidebani si m-am intors in sala de sedinta. Comisiile reunite il audiau pe Viorel Stefan, viitorul ministru de Finantei. Vanzatoarea avea insa dreptate. Era plin de fumuri acolo. Dar nu de la tigari.Ma asez la o masa in spatele salii de sedinta si imi scot laptopul. Cand ridic ochii, intra grandios in sala, Varujan Vosganian. Pardon, nu era Vosganian ci Remus Borza care era pe post de Vosganian. Il rugase poetul armean pe specialistul in insolventa sa ii tina locul, pana revine el insusi din tarile calde.La 12,30 trecute fix intra Viorel Stefan. E calm, e sigur pe masina de vot a PSD. Se aseaza pe scaun, isi scoate cateva foi si incepe sa citeasca. Laptele si mierea incepe sa curga in sala, dar nu fara sacrificii. "Va solicit votul pentru un mandat greu. Nu e un mandat de invidiat", spune Stefan. Dupa care recita cateva principii bugetare din manuale. Urmeaza aproape acelasi monolog pe care l-au avut fosii ministri. Consolidare bugetara, crestere economica ce n-a mai vazut Romania, investitii publice pana la stele si inapoi, reduceri de taxe insotite de cresteri de venituri- toate sunt nu doar posibile, ci adevarate prioritati. Mezencefalul imi transmite sa adaug ca in viziunea PSD, in 2020 PIB-ul Romaniei va depasi mia de miliarde de lei. Sa dea Dumnezeu, desi citisem la Woody Allan ca dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu să râdă, trebuie doar sa-i comunici planurile tale de viitor.Discursul solemn al lui Viorel Stefan dureaza 30 de minute, fix cat trebuia sa tina Adunarea, cu tot cu intrebari. Seful sedintei , Viorel Arcas, intervine imediat: din cauza ca sedinta trebuia sa tina cu totul 30 de minute, numarul de intrebari va fi limitat. Domnul Stefan mai are si alte treburi, trebuie sa intelegem....PMP sare primul, prin Adrian Todoran. "Pai atunci trebuia sa fie mai scurt candidatul. Pentru ca rolul acestei Comisii este sa punem intrebari. Nu cred ca promisiunile din campanie trebuiau reluate acum", striga pe buna dreptate junele parlamentar.In final se face un compromis. Se vor pune toate intrebarile. Tinerii musca fericiti momeala si se inscriu la cuvant. Tot ca procedura, Viorel Stefan isi va nota toate intrebarile si la final va raspunde tuturor. In paranteza, notez ca e de prisos sa amintesc ca Stefan a raspuns pe repede inainte, manat de timpul scurt care nu-i permitea amanunte.Ma uit la parlamentarii cei noi. USR si PMP au fost cei mai vocali. Din pacate, PMP-istul incurca miliardele cu milioanele si pune intrebari doar ca sa-si valideze prezenta in sala. USR era mult prea finut cu Desemnatul, iar pesedistii tineri taceau malc si ridicau inert mana atunci cand era de votat. PNL a pus doua intrebari dupa care s-a ridicat si a plecat. Nu inainte de a mentiona ca Viorel Stefan e singura propunere care merita acest post.Langa mine, doua angajate ale Camerei Deputatilor comentau. "Auzi draga ce intrebari pune astia? Pai daca l-ar cunoaste pe domnul viorelstefan...Cine-i ala cu ochelari? Asa se pune o intrebare? Daca ar fi barbatu-meu, maine si-ar gasi cardul gol si s-ar intreba de ce are vanatai la ochi, la cat e de prost!" De retinut, imi notez in gand.Pe listele cu intrebari s-au inscris evident mai intai pesedistii, in frunte cu Armas, seful de sedinta. Metolodolgia era simpla: parlamentarii PSD cu vechime incepeau cu laude la adresa candidatului, lauda partidul, dupa care incheiau cu intrebari incuietoare la adresa lui Stefan, in genul:"Nu-i asa ca tot ce scrie in Programul de guvernare poate fi realizat?". Sau, daca Stefan uitase cumva sa atinga un punct din Programul de Guvernare, i se amintea amenintator:"Nu ne-ati spus nimic despre...Cum intentionati sa realizati acest aspect?"Borza a fost cel mai lucid. Nu intervenea neinvitat la mai putin de un sfert de ora si era convins cand striga ca multi ministri si l-ar dori sa-l aiba consilier.S-au strans spre final vreo 20 de intrebari. S-a raspuns integral la intrebarile PSD si populist la alte intrebari. La unele nu s-a raspuns deloc. Nici n-avea rost- laptele si mierea care vor curge nu se impiedica de niste gandaci. Cel mult de viespi, care au insa un defect: daca le deranjezi prea tare, te inteapa fix unde nu te astepti.