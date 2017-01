Dragu: Romania a incheiat 2016 cu un deficit bugetar de 2,6% din PIB, sub nivelul programat

Deficitul bugetului general consolidat a fost de 2,6% din produsul intern brut (PIB) pentru intregul an 2016, sub nivelul programat, de 2,8% din PIB, a declarat fostul ministru al Finantelor, Anca Dragu, pentru Bloomberg, scrie Economica.net. Intr-o alta declaratie, facuta joi dimineata postului Digi 24, Dragu a precizat ca fostul guvern a lasat un draft de buget noului guvern, care cuprinde masurile in vigoare si un deficit bugetar de 2,99% din PIB.Pentru intregul an 2016, bugetul prevedea un deficit bugetar de 2,95% din PIB dupa metodologia europeana ESA si 2,8% pe metodologia cash.Dupa primele 11 luni ale anului 2016, deficitul bugetului general consolidat al statului a urcat la 5,5 miliarde lei, de la 1,3 miliarde lei in octombrie, reprezentand 0,73% din produsul intern brut (PIB), arata datele publicate la finalul anului trecut de Ministerul Finantelor.Astfel, potrivit declaratiilor ministrului, in luna decembrie 2016 s-a realizat un deficit de 1,9% din PIB.Ministrul a mentionat, intr-o declaratie pentru Digi 24, ca a lasat o schita de buget noului guvern."Noi am lasat un draft cu deficit bugetar 2,99% din PIB, pentru ca am introdus in ultimele zile legea care s-a aprobat, cu cresterile salariale, legea 250. A fost momentul in care ea s-a aprobat, s-a publicat, a trebuit sa o introducem, aceasta este regula bugetului, se face pe baza legilor existente", a spus Dragu, pentru Digi 24."In acest draft cu 2,99% deficit bugetar am introdus cresterile salariale, dar nu si alte elemente care erau in programele partidelor politice, indiferent care erau aceste partide politice", a mai spus fostul ministru.Programul de guvernare al PSD, un document de 173 de pagini consultat de News.ro, estimeaza ca economia romaneasca va creste cu 5,5%, in medie, in urmatorii patru ani, ritm mult mai mare decat cel anticipat de analistii economici, pe baza cresterii salariilor bugetarilor, a cresterii investitiilor publice si a reducerii taxelor.In programul detaliat al PSD, partidul se angajeaza sa respecte plafoanele valabile la nivelul Uniunii Europene, mentinand deficitul bugetar sub pragul de 3% din PIB pana in 2020 si datoria publica in limitele actuale.Concret, PSD estimeaza un deficit bugetar de 2,7% din PIB pentru 2017, 2,6% din PIB in 2018, 2,3% din PIB in 2019 si 2% din PIB in 2020.Economistii PSD estimeaza sa guvernul va obtine venituri suplimentare la buget de 22 miliarde lei prin aplicarea masurilor promise in campanie, urmand ca masurile sa genereze venituri bugetare in plus de 99 miliarde lei in 2020.