Isarescu: Asteptam constructia bugetara. Riscurile interne sunt legate de situatia post electorala, de discutiile pe care le vedem in fiecare zi la televizor ..

Rata anuala a inflatiei a scazut in luna noiembrie 2016 la -0,7 la suta, usor sub nivelul prognozat, dupa ce in luna octombrie ajunsese la -0,43 la suta. Readancirea ratei anuale a inflatiei in teritoriu negativ s-a datorat, in principal, scaderii dinamicii pretului produselor din tutun si impactului reducerii tarifelor politelor RCA. Rata anuala a inflatiei CORE2 ajustat a avut o traiectorie relativ similara, situandu-se in luna noiembrie 2016 la 0,47 la suta.

Rata medie anuala a inflatiei s-a mentinut in noiembrie 2016 la nivelul consemnat in intervalul anterior (-1,6 la suta), iar cea calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum a urcat la -1,1 la suta (de la -1,2 la suta in octombrie 2016).

Cresterea economica a incetinit in trimestrul III 2016, temperarea fiind mai pronuntata decat cea previzionata. Dinamica anuala a PIB s-a redus la 4,4 la suta (6 la suta in trimestrul II), exclusiv ca urmare a decelerarii cresterii cererii interne, pe seama ambelor componente, consum si investitii. Contributia negativa a exportului net s-a restrans semnificativ, pe fondul scaderii mult mai ample a dinamicii importurilor in raport cu cea a exporturilor de bunuri si servicii. Din perspectiva ofertei, serviciile au redevenit cel mai dinamic sector, continuand sa detina cea mai mare contributie la cresterea economica.

In trimestrul III 2016, majoritatea sectoarelor economice au inregistrat reduceri ale castigurilor de productivitate in termeni anuali, in timp ce dinamica anuala a salariului mediu net s-a mentinut inalta, in jurul nivelului atins in trimestrul anterior.

Conditiile monetare reale si-au pastrat caracterul stimulativ. Creditul acordat sectorului privat si-a accelerat usor cresterea in primele doua luni ale trimestrului IV, in principal pe seama celui acordat societatilor nefinanciare. Ponderea in total a creditului in lei a continuat sa urce, atingand 56,9 la suta la finele lunii noiembrie 2016 , in conditiile in care componenta in lei si-a mentinut dinamica ridicata, iar cea in valuta si-a atenuat marginal variatia negativa. Aceasta evolutie certifica imbunatatirea transmisiei politicii monetare, contribuind totodata la atenuarea riscurilor la adresa stabilitatii financiare.

Cele mai recente evaluari reconfirma perspectiva revenirii ratei anuale a inflatiei in teritoriu pozitiv in primul trimestru al anului 2017, simultan cu reluarea cresterii ei, pe fondul epuizarii impactului tranzitoriu al reducerii la 20 la suta a cotei standard a TVA, al excedentului de cerere agregata si cresterii costurilor salariale unitare. Palierul pe care rata anuala a inflatiei este asteptata sa se pozitioneze este totusi inferior celui evidentiat in cea mai recenta prognoza pe termen mediu.

Riscurile la adresa perspectivei inflatiei provin din mediul intern si extern. Pe plan extern, se remarca riscuri legate de cresterea economica a zonei euro, problemele sistemului bancar european, negocierile pentru Brexit, precum si riscurile privind evolutia pretului petrolului si al altor materii prime.

Pe baza datelor disponibile in prezent si in contextul acestor incertitudini, Consiliul de administratie al BNR a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75 la suta pe an, continuarea gestionarii adecvate a lichiditatii din sistemul bancar si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit.

Deciziile CA al BNR au ca scop asigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor pe termen mediu, intr-o maniera care sa contribuie la realizarea unei cresteri economice sustenabile. Consolidarea situatiei economice reclama asigurarea unui mix echilibrat de politici macroeconomice, precum si progresul reformelor structurale.

BNR monitorizeaza atent evolutiile mediului intern si international, fiind pregatita sa utilizeze toate instrumentele de care dispune in aceasta perioada de incertitudini sporite.

Potrivit hotararii CA al BNR, sinteza (minuta) deliberarilor privind adoptarea deciziei de politica monetara in cadrul sedintei de astazi va fi publicata pe website-ul BNR in data de 13 ianuarie 2017, la ora 15:00.

Salutam declaratia noului ministru de finante, pe care o consideram a fi chiar un angajament, de a mentine deficitul bugetar in limita de 3%

Programul guvernamental are multe aspecte care indeamna la o constructie bugetara cu multe noutati.

Acestea sunt numai unele masuri, urmeaza si altele, un adevarat calendar. Sunt masuri care s-au luat astazi dupa-amiaza. Sedinta noastra s-a terminat la 12

Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a evitat sa faca orice fel de referire la planurile fiscale extrem de ambitioase ale actualului Executiv, marginindu-se sa declare ca asteapta sa vada constructia bugetara a Finantelor. "Asteptam constructia bugetara. Am vazut unele masuri, intelegem ca vor urma si altele si asteptam sa vedem cum sunt cuprinse ele in constructia viitorului buget", a spus vineri Guvernatorul, indiferent de unghiul din care erau puse intrebarile jurnalistilor.Desi Isarescu s-a referit la riscurile interne si externe, comunicatul de presa presa detaliaza doar riscurile externe. Rugat sa abordeze ideea riscurilor interne, Guvernatorul a desclarat ca riscurile interne sunt legate de situatia post electorala, de discutiile pe care le vedem in fiecare zi la televizor- discutii, controverse ... Nu stim care va fi constructia bugetara", a spus Isarescu.In Raportul privind inflatia din noiembrie, la capitolul riscuri interne era notat: "Pe plan intern,riscurile se conturau în sfera politicii fiscale și de venituri.Pe pl an intern, persistă incertitudinile privind implementarea consecventă a mixului de politici macroeconomice necesare mențineriimacrostabilității și asigurării unei creșteri economice durabile. Este preocupant impactul pe care actele legislative adoptate sau aflate în curs de adoptare – și care vizează aplicareade noi stimuli fiscali ori măsuri în domeniul politicii veniturilor – l-ar putea avea asupra configurației viitoare a parametrilor fiscali. În acest context, posibila trenare a realizării investițiilor publice și implementării reformelor structurale este de natură a conduce la deteriorarea potențialului de creștere și a competitivității economiei românești. În plus, o reversare a procesului de consolidare fiscală și implicit deteriorarea poziției externe ar puteadetermina reevaluarea gradului de risc asociat de investitorii străini economiei interne"Bugetul prezentat de PSD inainte de alegeri se fundamenteaza pe o crestere economica de 5,5% in 2017 si un deficit de 2,7%