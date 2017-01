Hausfeld, contra bancilor germane. Avocatul american care a cerut VW daune de miliarde a pornit din nou la atac

Corespondenta din Germania

Un reprezentant al biroului din Germania, Christopher Rother, a declarat ca Hausfeld reprezinta "clienti bine-cunoscuti". Ar fi vorba despre mari companii petroliere si comerciale. Ani de zile, acestea ar fi platit bancilor respective o taxa fixa, de 0,3 % din suma tranzactionata.In 2014, sub presiunea Oficiului Federal Anti-Cartel (Bundeskartellamt), institutiile financiare au promis ca vor permite o negociere libera a taxei, intre comerciant si banca. Costurile ar fi scazut astfel cu pana la 40%. In anul 2015, volumul de marfuri tranzactionat si platit cu card bancar prin bancile germane ar fi fost in valoare de aproape 100 de miliarde euro.Casa de avocatura Hausfeld vrea acum sa solicite, in numele clientilor sai comerciali, comisioanele bancare excesive practicate in trecut. Plangerea colectiva, care ar urma sa fie inaintata tribunalului din Frankfurt, ar viza o perioada retroactiva, de zece ani.Pentru BamS, un purtator de cuvant al sectorului bancar german a declarat ca "o casa de avocatura reclamanta din America incearca sa instige la litigii pe unii comercianti germani, contra institutiilor de creditare". Iar acestea nu vad o justificare a actualului demers, a adaugat acesta.Hausfeld Global Litigation Solutions nu se ocupa cu lucruri mici. Iar Michael D. Hausfeld , presedintele casei de avocatura americane, nici atat. Nascut in 1944 la Brooklyn, ca fiu al unor refugiati evrei din Polonia, el si-a facut un renume international in 1996, cand a intentat o serie de procese in numele unor victime ale Holocaustului, impotiva bancilor elvetiene.Mai tarziu, el a atacat in instanta gigantii industriali IBM, General Motors si Ford, cerand daune pentru munca fortata a victimelor apartheid-ului din Africa de Sud. Plangerea a fost depusa in numele reclamantilor si a tuturor "cetatenilor de culoare din Africa de Sud" pentru suferintele pe care le-au indurat in timpul regimului de apartheid, intre 1960 si 1994."Producatorii auto sunt acuzati ca au livrat vehicule militare blindate care au fost folosite la dispersarea manifestantilor si ca au ajutat fortele de securitate insarcinate cu identificarea si torturarea liderilor miscarii aniti-aparheid", relata Hotnews.ro in 2010. Pana acum nu s-au inregistrat succese notabile in acest proces.Dar neobositul Hausfeld nu s-a oprit. El s-a pus in slujba fumatorilor de "lights" din SUA, a pescarilor din Alaska, a afro-americanilor discriminati profesional si a altor cauze care, dincolo de aspectul lor litigios civil, au importante ecouri politice.In 2007, Michael D. Hausfeld si-a fondat propria casa de avocatura, la care, intre timp, lucreaza treizeci de avocati. Actionand pe axa Washington DC-Londra-Bruxelles-Berlin, avocatii Hausfeld tintesc cartelurile globale, dar si mari firme germane, cum ar fi producatorul auto Volkswagen. Ei au cerut recent daune pentru clientii VW din Germania, in contextul scandalului "Diesel", de manipulare a emisiilor de gaze la automobilele pe motorina.