Natalitatea a crescut pentru a patra luna la rand in noiembrie 2016, cu un avans de 16%. Declinul populatiei s-a redus fata de 2015

Populatia Romaniei a scazut, in primele 11 luni din 2016, cu 56.936 de locuitori din cauza declinului demografic, insa reducerea populatiei din cauze demografice s-a atenuat fata de aceeasi perioada a anului precedent, ca urmare a cresterii semnificative a natalitatii incepand din august si a reducerii numarului de decese, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS), citate de news.ro. In perioada ianuarie-noiembrie 2015, sporul natural negativ a fost de 64.695 persoane, astfel ca, in primele 11 luni din 2016, sporul natural negativ s-a diminuat cu 12%.Diferenta dintre numarul de decese si numarul de nasteri a fost in noiembrie 2016 de 5.737, reprezentand spor natural negativ.Spre comparatie, in noiembrie 2015, sporul natural negativ a fost de 7.949 persoane.Evolutia din noiembrie vine dupa datele pozitive din august, septembrie si octombrie.In luna noiembrie 2016 s-au nascut 15.832 copii, cu 2.228 (16,4%) mai multi comparativ cu noiembrie 2015, si au decedat 21.569 persoane, in crestere cu 16 fata de a 11-a luna a anului 2015.Cumulat pe primele 11 luni din 2016, in Romania s-au nascut 174.499 copii, cu 628 mai multi fata de aceeasi perioada a anului anterior, in timp ce numarul deceselor a coborat cu 7.131 (3%), la 231.435.Mortalitatea infantila din Romania a scazut si in noiembrie 2016, cand au decedat 100 de copii cu varsta de sub un an, comparativ cu 111 de decese in a 11-a luna din 2015.In primele 11 luni ale anului trecut, in Romania au murit 1.261 copii cu varsta sub un an, comparativ cu 1.408 in perioada ianuarie-noiembrie 2015.Potrivit ultimelor statistici internationale, Romania are cea mai mare rata a mortalitatii infantile din Uniunea Europeana.Datele oficiale mai arata ca, in luna noiembrie 2016, s-au inregistrat 6.476 casatorii si 2.412 divorturi. Comparativ cu a 11-a luna din 2015, numarul de casatorii a crescut cu 12,6%, iar cel al divorturilor a scazut cu 15%.In 2015 s-au nascut circa 185.000 de copii in Romania, iar numarul de decese a fost de peste 260.000, arata datele centralizate de biroul european de statistica, Eurostat. Doar din sporul natural negativ, populatia Romaniei a scazut anul trecut cu peste 75.000 de persoane.In Uniunea Europeana, Romania este pe locul al treilea in randul statelor cu cel mai mare declin demografic, dupa Germania (-187.000 in 2015) si Italia (-161.800), ca numar absolut.Raportate la populatie, cele mai mari rate ale declinului demografic din UE s-au inregistrat, anul trecut, in Bulgaria (spor natural -6,2 la 1.000 locuitori), Croatia (-4), Ungaria (-4) si Romania (-3,8), potrivit Eurostat.Expertii se asteapta la o adancire a declinului demografic al Romaniei in deceniile urmatoare. Astfel, populatia Romaniei va ajunge la 14,5 milioane locuitori in anul 2050, potrivit unui raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), publicat in iulie 2015.