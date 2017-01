Care-ati furat calul lui Ion? Povestea "gaurii" de 10 miliarde de lei din buget

Intr-o noapte, Ion a visat ca isi cumpara un cal. A doua zi dimineata, dupa ce s-a trezit, si-a numarat banii din portofel. Din banii aceia si-a cumparat un caine, ca nu-i ajungeau de mai mult. Dl Dragnea vrea infiintarea unei comisii care sa-l gaseasca pe cel care i-a furat calul lui Ion. Si sa-l pedepseasca, nu-i asa, exemplar.Cam asa sta treaba, pe scurt, cu "gaura" de 10 miliarde din buget pe care seful PSD a depistat-o recent.Dragnea a revenit luni dupa amiaza, a renuntat la termenul de "gaura" si a sugerat ca cele doua comisii de buget din Camera si Senat vor ancheta rectificarile pozitive operate de Guvernul Ciolos in 2016. De asemenea, el a admis ca ''gaura'' de miliarde estesi cele realizate. Liderul PSD a precizat ca, in conformitate cu programarea initiala, la adoptarea bugetului pentru 2016 veniturile era estimate pe final de an la 231,1 miliarde lei, iar la sfarsitul anului veniturile au fost de 221,1 miliarde lei, mai putin cu 10 miliarde.Iesirea dintai a lui Liviu Dragnea, cea in care vorbea de "gaura" nu este prima confuzie pe care am intalnit-o la persoane publice atunci cand vine vorba de banii publici. Un personaj imi atragea atentia la un moment dat ca cineva fura din PIB. Intrebat fiind cum adica fura din PIB, respectivul personaj mi-a explicat: Guvernul a dat 3% din PIB la Educatie, 4% la Aparare, 4% la Justitie samd . "Pai daca aduni cei 2% cu 3% cu 4% si cu cat s-a repartizat la restul ministerelor, nu dau 100% din PIB. E clar ca restul se fura!", imi marturisea cu sinceritate personajul. Care nu parea sa aiba habar ca ale procent din PIB e dat ca termen de comparatie, nu e "taiat" din PIB si dat nu stiu cui.Asa si cu bugetul.Explicat babeste, sa presupunem ca va faceti un buget propriu pentru luna urmatoare. La venituri treceti salariul de 1000 de euro si prima promisa de sef de 50 de euro, plus rambursarea celor 300 de euro imprumutati mai demult vecinului de deasupra. La cheltuieli treceti o excursie la Paris de 1200 de euro. Asta e estimarea Dvs. Prognoza, cum ar veni. Venituri de 1350 de euro si cheltuieli de 1200. Numai ca, la finele lunii constatati ca seful nu v-a mai dat prima promisa, iar vecinul de deasupra v-a implorat sa-l mai pasuiti o luna. In final desi "visul" va arata 1350 de euro incasari, realitatea din mana era de fix 1000 de euro. Nu e cam mult sa anchetezi cine te-a furat de 350 de euro?Revenind la buget, Dragnea l-a pus intr-o situatie jenanta si pe ministru Finantelor, Viorel Stefan, om harsit intr-ale cifrelor, care stie ca nu se poate vorbi despre nicio gaura. El a confirmat ca nu este vorba de o „gaura” la buget, cuvant pe care a tinut sa sublinieze ca el personal nu l-a pronuntat niciodata, ci despre o „supraestimare” a veniturilor care vor fi realizate.De unde vine diferenta dintre prognoza si banii efectiv incasati?Pai din cele 10 miliarde, circa 9 sunt datorate lipsei capacitatii de atragere a fondurilor europene (ministere care s-au angajat la inceput de an sa atraga bani europeni dar care, in final nu au fost in stare sa-i atraga, constituind venituri ne-incasate) iar un miliard provine din neincasari ale taxei clawback, practic cheltuieli nerealizate aferente Casei de Sanatate. "Stiti ca avem formula cost-volum-rezultat pe partea de medicamente. In momentul in care Statul plateste, firma de medicamente achita si ea taxa clawback . In momentul in care cheltuiala Statului nu e efectuata pe aceste medicamente, nici clawbackul nu a fost incasat. Dar eu din buget nu pot sa tai aceste sume intrucat Casa poate face in ultima zi decontarile", a explicat luni pentru HotNews Anca Dragu.Nimeni nu spune ca Guvernul Ciolos a fost cel mai bun Guvern, nici pe departe. Isi are propriile esecuri si nu putine. Dar in povestea cu "gaura" de 10 miliarde de lei, intre Dragnea si Ciolos, nu fostul premier pica de prost.Datele finale privind executia bugetara vor fi publicate la sfaeritul acestei luni, urmand sa revenim dupa ce vom urmari reflectarea in cifre a veniturilor si incasarilor, mai ales privindu-le pe cele din decembrie.