A aparut procedura de scutire de impozitul pe venitul din salarii pentru programatori/ A fost eliminata conditia ca firma sa fi avut venituri din vanzarea de softuri de 10.000 USD

Ordinul se aplica incepand cu 01.02.2017 (luna urmatoare publicarii in monitorul oficial.)

Scutirea se acorda la angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), cu respectarea mai multor conditii cumulative:

Ocupatiile pentru care se acorda scutirea de impozit sunt: Administrator baze de date, Analist, Inginer de sistem in informatica,Inginer de sistem software,Manager de proiect informatic, Programator, Proiectant de sisteme informatice, Programator de sistem informatic. Material realizat pe baza analizei consultantului fiscal Adrian Benta.



Luni a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Finantelor nr. 2903/2016 care reglementeaza procedura de acordare a scutirii la impozitul pe venitul din salarii pentru programatori. Principala modificare este eliminarea conditiei ca angajatorul sa fi realizat in anul precedent venituri din vanzarea de softuri de 10.000 USD. Practic se poate acorda aceasta scutire inca de la inceputul unei activitati ce presupune crearea de programe pentru calculator.Ce trebuie sa retinem din actul normativ publicat luni:a) posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa la ordin;b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;c) detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta,d) angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creatie de programe pentru calculator.Documentele justificative pentru scutirea de impozit sunt:a)actul constitutiv, in cazul operatorilor economici;b)organigrama angajatorului;c)fisa postului;d)copia cu mentiunea "conform cu originalul" a diplomei acordate dupa finalizarea studiilore)copia cu mentiunea "conform cu originalul" a contractului individual de munca;f)statul de plata intocmit separat pentru angajatiig)comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului,h)balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creatie de programe pentru calculator.Programatorii beneficiaza de scutiri de la plata impozitului pe salarii inca din 2004, masura fiind luata de Guvernul condus atunci de Adrian Nastase.In 2015, Guvernul condus de Victor Ponta a luat decizia sa aplice aceasta scutire pentru toti angajatii din domeniu, indiferent de specializarea absolvita.La inceputul lunii noiembrie 2016, ministrul Comunicatiilor, Delia Popescu, a declaratca statul ar trebui sa ia mai multe masuri pentru a putea sa pastreze specialisti IT si a nu mai ajunge intr-o stare de captivitate in raport cu firmele private.Totodata, ministrul considera ca, pentru incurajarea start-up-urilor, trebuie eliminata bariera de 10.000 de dolari de venit per angajat, conditie impusa firmelor care vor sa obtina scutire de la plata impozitului pe salariu pentru angajatii lor.In plus, a fost extins domeniul de aplicabilitate al ordinului si pentru anul infiintarii unei firme, iar ordinul se va aplica si la companiile care au trecut in cursul anului printr-o reorganizare.Pentru simplificarea procedurilor, a fost prevazuta posibilitatea ca angajatorul sa pastreze documentele justificative in format electronic, cu conditia ca acestea sa fie semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, acordat de un furnizor de servicii acreditat.