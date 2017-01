Oglinda economica a situatiei din Turcia: Lira locala e pe tobogan, tara are rating “junk” si se imprumuta tot mai scump. Guvernul sustine ca este vorba de sabotaj si manipulare 

Caderea monedei turcesti a venit in contextul in care alte economii emergente au fost trase in sus de datele statistice incurajatoare din China si de o pauza in trendul ascendent consemnat de randamentele obligatiunilor emise de trezoreria Statelor Unite, noteaza Reuters.Moneda turceasca a pierdut marti 1,6% din valoare, dolarul urcand la peste 3,77 lire, care s-a depreciat in total cu 6,8 procente de la inceputul anului si pana acum fata de moneda americana.Anul trecut lira turceasca a pierdut 17 procente in raport cu dolarul american, a doua cea mai proasta performanta a unei valute dintr-o tara emergenta, dupa pesos-ul argentinian.(Sursa grafic: Bloomberg.com De asemenea, euro a trecut marti pentru prima oara de pragul de 4 lire turcesti.Vicepremierul de la Ankara a sustinut ca economia este tinta unor "sabotaje si atacuri" si piata valutara este "manipulata".Anul trecut Moody’s a urmat exemplul Standard & Poor’s si, Fitch fiind singura agentie majora de rating care o mentine in categoria "investment".Agentia Moody’s a publicat luni un raport care prognozeaza profituri in scadere si mai multe credite neperformante pentru bancile turcesti in 2017, acestea fiind alti factori pentru deprecierea lirei.Marea nevoie de finantare externa a Turciei face ca lira sa fie una dintre cele mai vulnerabile valute la inasprirea politicii monetare a Rezervei Federale americane.Cresterea economica a ramas inceata, iar inflatia isi continua avansul, dar Banca Centrala a Turciei este presata de presedintele Recep Tayyip Erdogan sa nu majoreze dobanzile.Nu exista semne din partea autoritatilor ca ar lua situatia in serios", spune Jakob Christensen, director de cercetare pe piete emergente la Danske Bank.O serie de atacuri armate si cu bomba a majorat ingrijorarile privind securitatea in zona. In plus, marti, parlamentul turc a votat pentru a continua dezbaterile privind reforma constitutionala ce va intari puterile presedintelui Erdogan.Propunerea are nevoie de votul a cel putin 330 de alesi din parlamentul cu 550 de membri pentru a merge la referendumul ce ar putea avea loc in prima saptamana din aprilie. Cele doua formatiuni politice care sustin proiectul AKP si MHP au impreuna 355 de parlamentari.Christensen a explicat si cacare este vital pentru economia turca si pentru balanta de plati a tarii.Riscul de credit (CDS) al datoriilor turcesti pe cinci ani a urcat cu patru puncte de baza (bps) pana la 288 bps, pana la maximul ultimei luni, potrivit datelor Markit.Diferenta de randament a bondurilor suverane ale Turciei fata de obligatiunile trezoreriei SUA a urcat cu 4 bps, pana la 377 bps.