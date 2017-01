Eliminarea formularului 088, invitatie la evaziune fiscala? Formularul nascut greu, schimbat din mers pentru a satisface mediul de afaceri iar acum pe cale de a fi lepadat

Introdus in ianuarie 2016 si contestat puternic de consultantii fiscali, formularul 088 ar putea fi eliminat in cursul acestei saptamani. Chiar miercuri vor incepe discutiile in ANAF in vederea modalitatii prin care 088 sa fie scos. "Este suspecta graba cu care se incearca eliminarea lui 088, cata vreme o buna parte din reducerea evaziunii prin intermediul firmelor fantoma se datoreaza acestui formular. Au existat si cateva bajbaieli, am fost acuzati de lipsa de transparenta, am mai facut si noi compromisuri pentru a fi acceptat si de mediul de afaceri, insa eliminarea lui nu e cea mai buna solutie", au spus pentru HotNews oameni din ANAF.Principalele trasaturi ale unei societati tip "fantoma", multe dintre ele putand fi regasite intre informatiile solicitate prin formularul 088, pe care guvernul PSD vrea sa il elimine:- sediul social la adrese false/inexistente;- numar mare de societati cu sediul in acelasi imobil fara a avea asociati/actionari comuni;- societati comerciale fara active urmaribile;- societati (cu datorii) cesionate fie unor persoane din strainatate/nerezidente, fie unor persoane cu posibilitati materiale si intelectuale precare a caror singura sursa de venit este aceasta activitate;- vechii si/sau noii asociati/actionari nu sunt de gasit/isi declina responsabilitatea;- imposibilitatea identificarii persoanelor responsabile cu intocmirea evidentelor contabile;- indeplinirea obligatiilor declarative prin depunerea documentelor la ghiseele organelor fiscale competente;- absenta personalului angajat etc.Imediat dupa aparitia lui, formularul a fost puternic contestat de consultantii fiscali, pana si secretarul de stat (pe atunci) Gabriel Biris pronuntandu-se in defavoarea lui. "Formularul de inregistrare in scop de TVA, 088 este excesiv si nu trateaza cauza evaziunii fiscale, ci efectele ei", spunea in martie 2016, Biris.Introdus pentru limitarea accesului pe piata a firmelor care urmaresc fraudarea TVA, formularul a fost sprijinit puternic de Gelu Diaconu, seful ANAF de la acel moment. "Cateva firme de avocatura din Bucuresti, care, prevalandu-se de prevederea legii speciale a profesiei de avocat, la propriul sediu au infiintate si functioneaza cateva mii de firme care, de regula, sunt activate si introduse in lanturi de tranzactionare tip fantoma. Pe o mare parte din aceste firme, prin controalele operative, le distrugem in activitatea curenta, dar este absolut necesar sa nu mai permitem patrunderea in lanturile de tranzactionare prin atribuirea codului de inregistrare in scop de TVA si a altor astfel de firme... Sunt foarte multe firme care apartin fie persoanelor cu handicap, fie celor care nu au capacitatea de a derula o activitate economica, dar in spatele carora stau grupari organizate, grupari de infractori in stare pura si care au speculat slabiciunea organului fiscal tocmai in atribuirea acestui cod de inregistrare de TVA", declara Diaconu in ianuarie 2016 intr-un interviu pentru Europa FM.Formularul 088 a avut, alaturi de alte instrumente, un impact puternic asupra evaziunii fiscale, potrivit inspectorilor ANAF. El a pus ordine intr-o piata in care proliferasera firmele - fantoma, infiintate tocmai pentru frauda cu TVA.Ulterior, Formularul a fost modificat in sensul solicitat de mediul de afaceri, insa nemultumirile la adresa lui au continuat.Intr-un interviu acordat HotNews.ro , seful ANAF, Dragos Doros marturisea ca dupa ce proiectul a fost pus in in dezbatere publica, "am avut dialoguri cu reprezentantilor mediului de afaceri, acestia venind cu propuneri legate de gestiunea de zi cu zi a acestui formular. Ma refer la cantitatea de documente care trebuie adusa odata cu depunerea lui. Noi ne-am concentrat pe aceasta cantitate de documente incercand sa o reducem cat mai mult. Am avut dialoguri cu institutii ale statului care detin aceasta informative, incercand sa o obtinem de acolo", a explicat Doros."In 2016, Formularul 088 a fost cosmarul oamenilor de afaceri. O povara birocratica, din cauza careia mii de firme romanesti au fost blocate abuziv! Dealtfel, este prima data, in ultimii 8 ani, cand numarul de firme inchise a fost mai mare decat cel al firmelor infiintate, a spus miercuri Dragnea. Inainte cu doar o zi, Florin Jianu, un constant contestatar al lui 088 anunta intr-o postare pe contul sau de Facebook ca formularul 088 va fi eliminat in aceasta saptamana. "Este poate cea mai toxica forma de birocratie, mentionat in Raportul Doing Business 2017 ca forma de ingreunare a afacerilor in Romania", scrie ministrul Jianu.E drept ca de-a lungul intregului an 2016, mediul de afaceri a cerut in mod repetat eliminarea birocratiei si simplificarea formularelor fiscale.Insa, daca se doreste combaterea evaziunii prin intermediul firmelor fantoma, ar trebui sa se gaseasca o cale de mijloc, nu neaparat eliminarea lui 088. Vor fi existand oameni de afaceri care sa trateze aceasta eliminare ca pe o invitatie la evaziune.