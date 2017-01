Sorin Grindeanu, dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis: Abordam cu maxima responsabilitate constructia bugetului pentru 2017, in limita deficitului de 3% din PIB

"Abordam cu maxima responsabilitate constructia bugetului pentru 2017, cu obiectivul principal de a pune in aplicare masurile asumate in Programul de Guvernare, in conditiile incadrarii in limita deficitului bugetar de 3% din Produsul Intern Brut", a declarat premierul Sorin Grindeanu, potrivit unui comunicat de presa, dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis."De asemenea, avem in vedere masuri care sa sustina continuarea ritmului de crestere economica, astfel incat dezvoltarea economiei sa fie resimtita in mod concret de oameni", a mai spus seful Executivului.Premierul Sorin Grindeanu si ministrul Finantelor Publice, Viorel Stefan, au prezentat miercuri presedintelui Romaniei, Klaus Werner Iohannis, in cadrul intalnirii de lucru de la Cotroceni, datele furnizate de Comisia Nationala de Prognoza care stau la baza elaborarii proiectului de buget pentru anul 2017.Premierul a precizat, totodata, ca la elaborarea bugetului pentru anul acesta o prioritate a Guvernului este sa asigure Armatei 2% din PIB, conform angajamentelor asumate de Romania in relatiile cu NATO.Prim-ministrul Sorin Grindeanu si presedintele PSD, Liviu Dragnea s-au intalnit la Guvern imediat dupa ce premierul s-a intors de la intrevederea avuta cu presedintele Klaus Iohannis, transmite News.ro. Potrivit Agerpres, cei doi au discutat despre calendarul de aprobare a bugetului. Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri , dupa ce a discutat timp de o ora cu premierul Grindeanu, ca "nu va fi deloc usor" sa se construiasca un buget cu masurile deja aprobate de guvern si care sa respecte si incadrarea intr-un deficit de 3%, care este insa "obligatorie".