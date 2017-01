Evolutia bunastarii in Romania din 1990 incoace (studiu)

Evident, bunastarea si fericirea sunt notiuni pe care oricare dintre noi le masoara altfel. Daca as fi intrebat-o pe bunica din Maramures (D-zeu s-o ohihneasca in pace!) ce inseamna pentru ea fericirea, mai mult ca sigur ca mi-ar fi raspuns ca inseamna sa fii sanatos. Daca intrebi un cercetator, ti-ar raspunde ca fericirea echivaeaza cu publicarea unui studiu de-al sau intr-o revista de top. Altii ar raspunde ca banii sunt aduc fericirea, sunt de asemenea convins. Dincolo de subiectivismul fiecaruia dintre noi, exista si indicatori cantitativi care pot masura gradul de bunastare al unei natiuni.Asta au incercat sa faca o echipa a KPMG Romania, livrand joi prima cercetare de acest fel facta dupa Revolutie.Desigur, studiul lor poate fi un punct de pornire pentru alte cercetari mai aprofundate.Sintetizand rezultatele cercetarilor echipei KPMG, putem concluziona ca dezvoltarea bunastarii in Romania de dupa 1990 pare sa fi fost una coerenta si robusta. Daca ne uitam la scorurile relative generale, Romania ocupa locul doi dintre cele sase state analizate in cadrul studiului, dupa Polonia. In consecinta, chiar daca Romania s-a clasat in urma altor tari CEE in cifre absolute, evolutiile pozitive pe care le-am observat pentru unii indicatori indica o tendinta de convergenta cu tari mai bine pozitionate pana in prezent, fapt confirmat de reducerea decalajelor aferente acestor indicatori.Cu toate acestea, locul al doilea ocupat de Romania ascunde performante mixte in randul indicatorilor analizati.Spre exemplu, evolutia bunastarii in Romania este mai redusa comparativ cu alte state CEE in ce priveste. In consecinta, decalajele corespunzatoare s-au extins.Mai mult, in cazul PIB, desi cresterea relativa a Romaniei este mai redusa doar fata de cea a Poloniei, decalajele in cifre absolute intre Romania si alte doua tari (R. Ceha si Germania) s-au adancit in 2014, comparativ cu 1990.Am vazut ca progresul calitatii vietii inregistrat in Romania si in alte tari CEE este mai ridicat decat cel al Germaniei, pentru majoritatea indicatorilor (cu exceptia sperantei de viata). Acest lucru ar putea sugera o tendinta de convergenta intre Europa de Est si cea de Vest, avand in vedere ca dezvoltarea Germaniei este reprezentativa pentru dinamica tarilor din Europa de Vest.autorii studiului sugereaza in mod clar cateva directii de dezvoltare care ar trebui sa fie urmate de Guvern -cel actual si cele care vor urma. Astfel, sectoare importante, cum ar fi sanatatea si educatia necesita o atentie semnificativa atat in ceea ce priveste investitiile cat si eficienta operationala, precizeaza autorii documentului.