Premierul anunta ca legea bugetului va ajunge in Parlament pana pe 25 ianuarie

Premierul Sorin Grindeanu a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca Legea bugetului va fi trimisa la Parlament pana pe 25 ianuarie. Grindeanu a cerut ministrului finantelor Viorel Stefan sa inceapa, de vineri, discutiile cu fiecare minister pentru elaborarea proiectului.In acest sens, el i-a solicitat ministrului Finantelor Publice, Viorel Stefan, ca incepand de vineri sa inceapa discutiile cu fiecare minister in parte."Sa incepeti sa aveti discutii cu fiecare minister pe legea bugetului, astfel incat tot ceea ce inseamna si programele fiecarui minister si programul nostru de guvernare sa fie prinse in Legea bugetului, astfel incat undeva in jur de 23-24 - 25 ianuarie sa trimitem legea la Parlament", a spus Grindeanu.