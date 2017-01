Noile reguli privind impozitarea pensiilor. Mod de calcul si exemple

Inainte de 1 februarie 2017

Dupa 1 februarie 2017:

Pana la 31 decembrie 2016, valoarea punctului de pensie a fost de 871,7 lei. Conform OUG 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in MOf nr. 1.035 din 22 decembrie 2016, incepand cu 1 ianuarie 2017, valoarea punctului de pensie a fost majorata cu 5,25% si a devenit 917,5 lei.In MOf nr. 16 din 6 ianuarie 2017 a fost publicata OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative care prevede faptul ca incepand cu 1 iulie 2017, valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 9% si va deveni 1.000 lei.In ceea ce priveste impozitarea pensiilor, in anul 2016, plafonul neimpozabil pentru veniturile din pensii, la determinarea impozitului pe venit, a fost de 1.050 lei si ar fi trebuit ca acesta sa creasca cu cate 50 de lei in fiecare an fiscal, incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie, pana ar fi atins valoarea de 1200 lei (1.100 lei pentru 2017, 1.150 lei pentru 2018 si 1.200 lei pentru 2019).In perioada 1 ianuarie 2016 - 31 ianuarie 2017, venitul impozabil lunar din pensii a fost stabilit prin deducerea din venitul din pensie, in ordine, a urmatoarelor:a) CASS individuala datorata potrivit legii;b) suma neimpozabila lunara.Contributia la sanatate (5,5%)Pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei, baza lunara de calcul al CASS o reprezinta numai partea de venit care depaseste nivelul de 740 lei.Art 160 CF:Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunara de calcul al CASS o reprezinta numai partea de venit care depaseste valoarea, intregita prin rotunjire in plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv (pentru 2016, valoarea punctului de pensie a fost de 871,7 lei, iar incepand cu 1 ianuarie 2017 este de 917,5 lei).In MOf nr 36 din 12 ianuarie 2017 a fost publicata Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii care se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017.Astfel, venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei.In ceea ce priveste CASS, pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunara de calcul o reprezinta venitul lunar din pensii, contributia fiind suportata de la bugetul de stat. Practic, persoanele care obtin venituri din pensii NU mai datoreaza CASS pentru acestea.Stabiliti impozitul pe venit si CASS datorate de un pensionar care obtine un venit lunar brut din pensii de 2.300 lei si calculati venitul net cuvenit acestuia.(de exemplu, ianuarie 2017):CASS = (2.300 lei - 918 lei) x 5,5% = 76 leiImpozit pe venit = (2.300 lei - 1.100 lei - 76 lei) x 16% = 180 leiVenit net din pensii = 2.300 lei - 76 lei - 180 lei = 2.044 leiCASS = 0 leiImpozit pe venit = (2.300 lei - 2.000 lei) x 16% = 48 leiVenit net din pensii = 2.300 lei - 48 lei = 2.252 lei