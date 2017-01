Dinamica PIB la noua luni din 2016 revizuita in scadere

Vineri, Institutul National de Statistica (INS) a publicat a doua estimare provizorie privind dinamica PIB si componentelor pe trimestrul al treilea si perioada ianuarie-septembrie 2016. Raportat la primele estimari provizorii comunicate pe 6 decembrie, INS a revizuit in scadere datele privind ritmul PIB din T3 2016, pe fondul unei evolutii mai slabe a investitiilor si exportului net, se arata intr-o analiza a Bancii Transilvania, transmisa vineri.■ Astfel, economia interna a crescut cu un ritm trimestrial de 0.6% in T3 2016, in temperare comparativ cu dinamica de 1.5% inregistrata in trimestrul II.■ In dinamica an/an PIB-ul a decelerat de la 6% in T2 la 4.3% in T3, ritm similar cu cel consemnat in primul trimestru al anului trecut. Aceasta evolutie a fost determinata de contributia cererii interne cu 4.6 puncte procentuale.■ Se noteaza decelerarea investitiilor productive, de la 10.7% an/an in T2 la 0.5% an/an in T3 (cea mai slaba dinamica din T4 2013, ritm revizuit in scadere de la 2.8% an/an), evolutie determinata de intensificarea provocarilor de politica economica (externe si interne) (inclusiv rezultatul referendumului britanic, dar si incertitudinea privind deciziile post-electorale din Statele Unite si Romania). Totodata, cresterea gradului de prudenta in sfera companiilor a fost determinata si de asteptarea intrarii in vigoare a masurilor din Noul Cod Fiscal (eliminarea taxei pe constructii speciale si a accizei suplimentare la carburanti de la 1 ianuarie 2017).■ De asemenea, consumul privat (principala componenta a PIB) a decelerat de la 10.8% an/an in T2 la 7% an/an in T3 (cel mai redus ritm din ultimele patru trimestre, dinamica revizuita in sus de la 6.7% an/an), evolutie determinata de gradul ridicat de prudenta la nivelul populatiei, dar si de disiparea impactului reducerii cotelor TVA.■ Pe de alta parte, contributia consumului public la dinamica anuala a PIB din T3 2016 a fost revizuita in sus, de la 0 puncte procentuale la 0.3 puncte procentuale.■ Nu in ultimul rand, cererea externa neta a avut o contributie de -0.3 puncte procentuale la ritmul anual al economiei din T3 2016, dat fiind ca exporturile au crescut cu 6.9% an/an (ritm revizuit in sus de la 6.3% an/an), iar importurile s-au majorat cu 7.7% an/an (dinamica revizuita in urcare de la 6.7% an/an).■ Astfel, in perioada ianuarie-septembrie 2016 economia interna a consemnat un avans de 4.8% an/an (ritm revizuit in scadere de la 4.9% an/an).■ Cresterea economica la noua luni din 2016 a fost determinata de dinamica cererii interne, sustinuta de mix-ul relaxat de politici economice.■ Investitiile productive (motorul economiei) au consemnat un avans de 4.2% an/an, ritm in temperare fata de 2015, pe fondul preocuparilor privind mix-ul de politici economice pe termen scurt si mediu din SUA, Zona Euro si Romania.■ Pe de alta parte, consumul privat a accelerat la 9% an/an in T1 – T3 2016, evolutie determinata de majorarea salariilor (publice si private), reducerea cotelor TVA, nivelul minim istoric al costurilor de finantare (si relansarea creditarii) si reducerea economiei informale.■ Nu in ultimul rand, consumul public a avut o contributie pozitiva la dinamica anuala a economiei la noua luni din anul electoral 2016, pe fondul majorarii consumului final colectiv al administratiilor publice cu 8.3% an/an.■ Cererea externa neta a contribuit negativ la ritmul anual al economiei in perioada ianuarie-septembrie 2016, dat fiind ca exporturile au crescut cu 7% an/an, dinamica inferioara celei consemnate de importuri (10.2% an/an).■ Din perspectiva ofertei agregate IT&C si-a consolidat statutul de stea a economiei interne, cu un avans de 13.8% an/an in intervalul T1 – T3 2016.■ De asemenea, ramura comert, reparare auto-moto, transport si depozitare si HORECA a consemnat un avans de 11.3% an/an.■ Pe de alta parte, sectorul primar, industria si constructiile au inregistrat ritmuri de crestere an/an mai lente: 4.1%, 1.8%, respectiv 3.9%.Conform scenariului macroeconomic central BT economia ar putea decelera pe termen mediu (in convergenta catre potential), dupa ce in 2016 a atins varful ciclului economic post-criza. Scenariul este sustinut de perspectiva modificarii mix-ului de politici economice, cu impact asupra costurilor de finantare in economie. Vom revizui acest scenariu in perioada urmatoare, prin incorporarea evolutiilor macro-financiare recente (externe si interne).