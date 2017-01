Abrogarea formularului 088 a fost publicata in Monitorul Oficial

Documentul care elimina Formularul 088 a fost publicat vineri seara in Monitorul Oficial. "Actul normativ aduce o singura masura importanta- dispune abrogarea OpANAF nr. 3698/2015 ordin ce introduce in legislatie formularul 088 - Declaratie pe propria raspundere pentru justificarea capacitatii economice de a efectua activitati in sfera TVA. Astfel depunerea formularului 088 a fost abrogata incepand cu 01.02.2017", explica Adrian Benta, consultant fiscal.Desigur, mai spune Benta, acest formular nu a fost adoptat prin initiativa unei simple persoane, conditionarile pentru inregistrarea in scopuri de TVA sunt impuse de art. 316 alin. (9) din Codul fiscal. "Prin urmare fie trebuie modificat si Codul fiscal daca se doreste eliminarea in totalitate a acestor conditionari, fie vor fi alte criterii analizate de autoritati la inregistrarea in scopuri de TV", conchide consultantul..