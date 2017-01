Romania versus Ungaria la exporturi. Cu cat "ne bat" ungurii

Conform sursei citate, in perioada ianuarie - noiembrie 2016, Romania a avut export total de bunuri de 53,1 miliarde de euro, insa importurile au fost de 61,8 miliarde de euro. Rezulta astfel o balanta comerciala negativa, de -8,8 miliarde de euro, in primele luni ale anului 2016, pentru Romania.Spre comparatie, Ungaria a avut schimburi comerciale mult superioare Romaniei, in conditiile in care tara de la vest are o populatie la jumatate fata de cea a Romaniei, o suprafata mai mica de jumatate fata de Romania si nici nu are iesire la mare.In primele 11 luni ale anului 2016, Ungaria a avut exporturi de 84,9 miliarde de euro si importuri de 77,8 miliarde de euro, fiind astfel pe plus cu 7,1 miliarde de euro pe balanta comerciala.Diferenta se face la comertul cu celelalte state ale Uniunii Europene. Ungaria are o balanta comerciala pozitiva in schimburile intra-UE de 9 miliarde de euro, in timp ce Romania este pe negativ, cu -7,8 miliarde de euro in primele 11 luni ale anului trecut.Ceilalti vecini ai Romaniei care sunt membri UE, bulgarii, au un nivel al schimburilor comerciale mult inferior.In perioada ianuarie - noiembrie 2016, Bulgaria a avut exporturi totale de bunuri de 21,4 miliarde de euro si importuri de 23,7 miliarde de euro, rezultand o balanta comerciala negativa, de - 2,3 miliarde de euro.Cel mai mare expotator din Uniunea Europeana ramane Germania, cu exporturi totale de 1,112,8 miliarde de euro si importuri de 874,5 miliarde de euro, rezultand o balanta pozitiva de 238,3 miliarde de euro in primele 11 luni ale anului 2016.