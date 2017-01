Ionut Misa, director in cadrul ANAF, a fost numit secretar de stat in Ministerul Finantelor

Ionut Misa, directorul general al Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din ANAF, a fost numit secretar de stat in Ministerul Finantelor, potrivit unei decizii a premierului Sorin Grindeanu, publicata luni in Monitorul Oficial. Acesta s-a facut remarcat in octombrie 2016, cand a anuntat ca aproape un miliard de euro au fost scosi din Romania de catre companii, in ultimii cinci ani."Numai de la 5 companii care sunt in domeniul petrolului, retailului, tutunului si comertului cu electronice s-au facut ajustari de 87 milioane lei. Doar 5 companii, ganditi-va ce inseamna la nivel national. Directia generala a marilor contribuabili are astazi 1.500 de companii in portofoliu. Sumele sunt mari, foarte mari. Un studiu pe care l-am realizat la inceputul anului 2015 pe un portofoliu de 2.500 de companii ne dusese la concluzia ca aproape 1 miliard de euro in ultimii 5 ani au fost scosi din Romania", a spus Ionut Misa, in octombrie 2016, potrivit Agerpres.Potrivit ziarului Ziua de Constanta , Ionut Misa si-a inceput activitatea in cadrul Directiei Generale de Finante Publice Constanta, in functia de sef al Serviciului de Indrumare, Colectare Venituri. Ulterior, a fost numit sef al Serviciului Gestionare Registru Contribuabili si Dosare Fiscale-Persoane Fizice, din cadrul AFP Constanta. In 2005 a fost numit sef al Administratiei Finantelor Publice Eforie, iar patru ani mai tarziu a devenit seful Administratiei Finantelor Publice Constanta. In ANAF a fost numit seful Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili in februarie 2013.