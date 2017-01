Voinea, BNR: Romania creste anual cu circa 5%, ceea ce este peste potential, dar nu e ne-sustenabil

Nevoia de finantare a tarii in acest an este in jur de 9% din PIB, ceea ce este sustenabil. Cresterea economica anuala este de circa 5%, ceea ce este peste potential, dar nu este o crestere nesustenabila, a declarat miercuri viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Liviu Voinea, in cadrul "The Central Eastern European Forum", organizat de Euromoney. Deficitul de cont curent are, ca pondere in PIB, o deteriorare moderata - circa 2% in 2016, incomparabil fata de perioada pre-criza., a mai spus Voinea."Potrivit ultimului raport privind stabilitatea financiara, mai degraba factorii externi decat cei interni induc riscuri la adresa acestei stabilitati. Avem Brexitul, apoi avem ani electorali in mai multe tari europene, iar aceste lucruri cresc presiunile pe cresterea economica, a mai spus viceguvernatorul.Potrivit acestuia, desi avem o inflatie negativa, in principal datorata masurilor de relaxare fiscala, nu se poate vorbi despre deflatie in Romania. "Deficitul bugetar a fost de sub 3% din PIB anul trecut, iar noul guvern s-a angajat sa il pastreze la fel pentru acest an. Datoria publica este sub 40% din PIB, mai exact la 38%. Deci, per total, avem o imagine macroeconomica buna si trebuie sa fim atenti si sa incercam sa nu o risipim si sa contracaram presiunea factorilor externi. Nevoia de finantare este probabil in jur de 9% din PIB in acest an, ceea ce este sustenabil", a spus Voinea.Potrivit acestuia, rata creditelor neperformante a scazut la 9,6% iar imprumuturile in moneda locala cresc repede."Rata creditelor neperformante a scazut in ultimii doi ai de la 22%, la 9,6%. Noile credite in moneda locala cresc repede, ceea ce inseamna ca dobanda este atractiva, rezervele internationale au crescut comparativ cu un an inainte in pofida reducerii rezervelor minime obligatorii", a spus viceguvernatorul BNR.Referitor la adoptarea monedei unice europene, Voinea a precizat ca Romania indeplineste majoritatea criteriilor din 2014, cu exceptia inflatiei care se afla la un nivel prea scazut. Mai este, insa, "de lucrat", potrivit viceguvernatorului bancii centrale, la indicatorii de convergenta reala."Romania indeplineste criteriile sa adopte euro. Indeplineste aceste criterii din 2014, cu exceptia inflatiei, care este prea scazuta, nu pentru prea mare. In ceea ce priveste indicatorii de convergenta reala, inca mai e de lucrat. Cred ca politica noastra monetara a lucrat bine pana acum. Accesul la uniunea monetara nu este doar o problema de politica monetara, ci una cu trei componente: cea politica, cea economica si cea tehnica", a mai aratat Liviu Voinea.