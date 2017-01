Digitalizarea- serviciul spre care se privesc cu speranta tot mai multe banci

Bancile vor pune accentul pe digitalizare in viitorul pe termen mediu, desi asistam nu neaparat la o criza bancara in Europa, cat mai degrba la o criza a profitabilitatii bancilor- aceasta a fost una din ideile principale lansate in cursul celui mai important forum bancar anual- "The Central Eastern European Forum", organizat marti si miercuri de Euromoney. Evenimentul reuneste principalii jucatori din zona bancara, a reunit bancheri de top din Romania, sefi de fonduri de investitii, actuali si fosti viceguvernatori ai BNR si lideri ai comunitatii bancare locale."Erste s-a concentrat, in ultimii ani, pe bankingul personalizat, fiind importanta experienta clientilor, iar aceasta reprezinta cheia pentru viitorul succes, a declarat Gernot Mittendorfer, Chief Financial Officer si membru al Board-ului Erste Group. Mittendorfer, directorul financiar al Erste, a declarat ca la BCR vede o crestere solida, desi circumstantele de piata nu au fost cele mai usoare.Prin "circumstantele de piata", Mittendorfer s-a referit mai mult ca sigur la initiativele legislative care au fost copios tratate de media- legea darii in plata, cea privind conversia creditelor la curs istoric, dar si la tranzactiile cu portofolii de credite neperformante, care au urcat in perioada post criza pana la niveluri de-a dreptul periculoase.BCR, cea mai mare banca din Romania, pare sa-si fi revenit si ar putea anunta un profit consistent pe anul trecut, dupa ce fostul CEO ceh al bancii Thomas Spurny a taiat in carne vie, facandu-si o reputatie de "felcer bancar". Legendele urbane spun ca predecesorul sau, Dominic Bruynseels, i-a facut la petrecerea de schimbare de stafeta cadou. Mesajul era clar: e de taiat la BCR! Iar Spurny asta a facut: a taiat! Cert e insa ca la instalarea actualului sef al BCR, Sergiu Manea, banca era curata si se putea gandi la strategii de crestere organica, nu la strategii de minimizare a pierderilor, ca pana atunci. In prezent, principalul operator bancar a terminat de vandut pachetele mari de credite neperformante."Noi avem banking personalizat acum. Am dezvoltat platforma deschisa pentru diferite companii. Clientii nostri trebuie sa aiba o experienta placuta cand folosesc aplicatia de banking, aplicatiile facebook si diferite alte lucruri. Cred ca aceasta este cheia pentru viitorul succces. Asta este o strategie in care am investit in ultimii ani si suntem satisfacuti de dezvoltare. Avem un feedback pozitiv de la clientii nostri si speram ca este directia potrivita", a mai spus Mittendorfer la Viena.Nici Unicredit nu vede viitorul inafara digitalizarii, desi sectorul bancar italian face fata unei perioade greu de gestionat. Prezent la Viena, unul dintre cei mai respectati bancheri europeni, Carlo Vivaldi (seful CEE Division, UniCredit SpA), a aratat ca digitalizarea este o povara, acesta fiind motivul pentru care se fac investitii in sectorul bancar."Sunt cateva provocari in termeni de profitabilitate bancara, in Europa Centrala si de Est, respectiv dobanzi scazute si schimbari in comportamentul clientilor, iar aici ma refer si la digitalizare, in principal. Incerc sa vad asta dintr-o perspectiva pozitiva. (...) Digitalizarea este o povara, trebuie sa investesti. Acesta este motivul pentru care incercam sa investim la nivel de grup 1,6 milioane euro", a spus Vivaldi.In ceea ce priveste rata creditelor neperformante, Vivaldi a spus ca in Romania este un apetit in ceea ce priveste cumpararea de astfel de active."In Europa Centrala si de Est bancile si-au invatat lectia, au investit in managementul riscului, in echipa, in procese si acum vedem rata creditelor neperformante scazand. Vedem unele tari in care sunt mari scaderi, ma refer de exemplu la Romania, Slovenia si Ungaria, in altele mai putin, unde este un mare apetit pentru a investi in astfel de active, in cumpararea de credite neperformante", a mai afirmat oficialul UniCredit.In rest, dupa cele 2-3 zile petrecute printre bancherii si finantistii de top ai Europei, am luat nota de calitatea in scadere a temelor abordate, dar si de disponibilitatea de a asculta si intelege problemele reale ale finantelor publice din regiune. Am vazut ministri de Finante mult sub standardele unei asemenea demnitati, care rosteau senini concepte anti-economice, asa cum am vazut (din pacate prea putini) oameni responsabili, care atrageau atentia ca intr-o comunitate cum e cea europeana, e foarte dificil ca toate economiile sa fie de succes, asa cum sugerau fiecare vorbitor.Guvernatorul Bancii Austriei, Ewald Novotny, ca si un viceguvernator al Bancii Centrale a Slovaciei (Jan Toth) au fost printre cei mai realisti vorbitori. La polul opus mi s-a parut a fi plasati vecinii maghiari, insa e doar o parere personala.Din partea Romaniei au vorbit la eveniment Stefan Nanu (tehnician, seful Trezoreriei si unul dintre cei mai capabili finantisti pe care ii avem), Liviu Voinea (socialist, viceguvernator BNR, fost Ministru al Bugetului) si Ludwig Sobolewski (BVB).