Daniela Pescaru, Finante: La MFP a inceput o misiune de audit a Curtii de Conturi concentrata pe "gaura" de 10 miliarde. Cifrele exacte privind executia vor fi cunoscute abia in 25 ianuarie

Prima intrebare se referea la modul in care s-au constituit veniturile potentiale. Evaluarea veniturilor potentiale ale bugetului de stat consolidat se realizeaza de o directie specializata, directie care nu se afla in cadrul departamentului buget tocmai pentru a evita un potential conflict. Aceasta directie, in baza indicatorilor macr trimisi de CNP si in functie de gradul anterior de colectare a veniturilor, corectate cu masurile propuse de anaf pentru imbunatatirea colectarii. Impicarea mea in privinta estimarilor de venituri se face pe detalierile acestei directii. Daca noi constatam ca un anumit venit nu a fost corect estimat...

Intrebati apoi care sunt institutiile care au facut previziuni: Comisia Nationala de Prognoza

Rezultatele finale ale executiei bugetare pe anul trecut vor fi cunoscute in 25 ianuarie. Rezultatele preliminare a fost estimat in 3 ianuarie pe baza datelor din programul informatic. Intotdeauna in practica au existat abateri fata de ceea ce obtinem in rezultatele preliminare.

Parerea mea e ca pe partea de programe e fonduri europene nu am fost suficient pregatiti



Joi, comisiile reunite de buget ale Parlamentului au demarat in jurul orei 10 audierea Danielei Pescaru, secretaru de stat in cadrul Ministerului Finantelor ​Daniela Pescaru, in scandalul "gaurii" de 10 miliarde de lei invocate de liderul PSD Liviu Dragnea. "Suntem antrenati in elaborarea Bugetului, ceea ce inseamna o munca la foc continuu. Am trimis o serie de informatii solicitate de Dumneavoastra pe adresele de email indicate. Dupa cum stiti, la sediul MFP se afla o misiune a Curtii de Conturi care face o misiune de audit concentrata pe aceleasi intrebari", si-a inceput Pescaru prezentarea. Dupa ce secretarul de stat isi va incheia discursul, vor urma intrebarile parlamentarilor din comisii.Mai jos, imagine din tipul audierilorVreau sa evoc buna colaborare pe care am avut-o la ministerul Finantelor. Care e preliminatul deficitului pe cash?Datele prezentate sunt pe cash. Ce date aveam noi aseara din contul de executie, se pare ca pe fonduri europene va creste cu un miliard si jumatate. Aceasta incasare suplimentara va diminua putin deficitul.Obiectia mea e legata de simetria cheltuielilor bugetare. Vedem uluitoarea asimetrie a deficitului bugetar. Sa ai deficit 0.2 in octombrie si 2.6 in decembrie este ceva neverosimil intr-o tara membra UE. Intrebarea mea este ca intr-o singura luna sa cheltuiesti 3 miliarde de euro?Statistic, in ultimul trimestru cheltuielile sunt mai mari. Spre deosebire de alti ani, cheltuielile din ultimele 2-3 luni se abat de la sezonalitate si nu s-au facut cheltuieli, ceea ce nu inseamna ca e de bine sau de rau.Estimarea veniturilor nu o face departamentul buget. Noi analizam veniturile propuse la rectificare si primesc si opiniile Consiliului Fiscal. Daca va uitati la opiniile Consiliului Fiscal, veti vedea ca sunt favorabileIn luna decembrie nu sunt doar cheltuieli ci si venituri. E o practica anuala de a cheltui imens in decembrie, poate e chiar o problema institutionala a Statului. Exista o practica a supra-bugetarii programelor europene ...?Nu este o practica, imi pare rau....Un raport privind rectificarile bugetare poate fi citit aici