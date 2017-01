Adrian Benta, consultant fiscal: La revedere, 088! - dar monitorizarea continua

"Din 01.02.2017 ii spunem "La revedere lui 088" - insa monitorizarea continua. In urma discutiilor de joi de la sediu ANAF dupa ce institutia a analizat punctele de vedere a celor implicati si s-a facut si un rezumat. Pentru societatile ce depasesc plafonul de 220,000 lei inregistarea se va face imediat , in baza formularului 010. Nu se solicita documente suplimentare,l insa se va face o analiza suplimentara cu datele deja detinute de ANAF si decizia se ia in functie de riscul fiscal. Pentru risc mic se acorda inregistrarea imediat. Pentru risc fiscal mediu si risc fiscal ridicat se va notifica contribuabilul si acesta isi va expune punctul de vedere", scrie consultantul fiscal Adrian Benta pe pagina sa de facebook.Reamintim ca actul normativ care elimina Formularul 088 a fost publicat in urma cu cateva zile in Monitorul Oficial. "Actul normativ aduce o singura masura importanta- dispune abrogarea OpANAF nr. 3698/2015 ordin ce introduce in legislatie formularul 088 - Declaratie pe propria raspundere pentru justificarea capacitatii economice de a efectua activitati in sfera TVA. Astfel depunerea formularului 088 a fost abrogata incepand cu 01.02.2017", explica Adrian Benta, consultant fiscal.Desigur, mai spune Benta, acest formular nu a fost adoptat prin initiativa unei simple persoane, conditionarile pentru inregistrarea in scopuri de TVA sunt impuse de art. 316 alin. (9) din Codul fiscal. "Prin urmare fie trebuie modificat si Codul fiscal daca se doreste eliminarea in totalitate a acestor conditionari, fie vor fi alte criterii analizate de autoritati la inregistrarea in scopuri de TV", conchide consultantul.