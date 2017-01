CFR a anulat vineri 21 de trenuri. In saptamana 5-12 ianuarie, compania a restituit celor 4200 de romani care au renuntat sa calatoreasca cu trenul peste 184.000 de lei

CFR Calatori a anulat vineri 21 de trenuri, din cele 1300 pe care le opereaza, se arata intr-un anunt al companiei. "Pe unele rute secundare din sudul si sud estul tarii se intervine pentru remedierea unor disfunctionalitati la macazuri, linia de contact sau la materialul rulant si se circula doar cu locomotive Diesel", mai spun autoritatile feroviare. Potrivit unor declaratii facute HotNews, in saptamana 5-12 ianuarie, CFR Calatori a restituit celor 4200 de romani care au renuntat sa mai calatoreasca cu trenul peste 184.000 de lei."Din cele 1.300 de trenuri ale CFR Calatori care circula zilnic in Romania, compania de transport feroviara a luat decizia de a anula sub 3% dintre acestea pentru facilitarea accesului utilajelor si a echipelor de interventii si pentru evitarea unor situatii neplacute pentru pasageri.Pasagerii care au bilete/abonamente la trenurile afectate si vor sa renunte la calatorie vor primi, la cerere, contravaloarea acestora, mentioneaza sursa citata", se mai arata in comunicatul CFR Calatori