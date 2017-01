BNR: Preluarea de credite incadrate in categoria pierdere poate fi derulata si de alte persoane decat creditorii profesionisti

"Din perspectiva competentelor bancii centrale, preluarea de credite incadrate in categoria pierdere, precum si operatiunile desfasurate pentru recuperarea sumelor datorate aferente, nu reprezinta activitate de creditare cu titlu profesional si, ca urmare, poate fi derulata si de alte persoane decat creditorii profesionisti, se arata intr-un comunicat transmis vineri de catre reprezentantii BNR.Recuperatorii de creante nu sunt creditori profesionisti in sensul definit de lege iar acestia nu mai sunt monitorizati de BNR, banca centrala monitorizand creditarea pentru a vedea volumele de bani care se transfera. Odata vandute creantele iar fluxul de bani care se transfera fiind cunoscut, BNR nu mai e interesata daca firma de recuperare isi recupereaza sau nu banii dati pe portofoliile cumparate.Prin art. 131 din Ordonanta de urgenta nr.52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatorii s-au abrogat prevederile art.2 alin.3 din Legea nr.93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementau achizitionarea portofoliilor de credite.Evenimentul legislativ s-a realizat in contextul transpunerii in legislatia nationala aprivind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidentiale si reflecta optiunea legiuitorului national de a stabili un cadru de reglementare mai restrictiv pentru operatiunile prin care se transfera catre terti credite acordate consumatorilor.Precizam ca reglementarea in Legea nr.93/2009 a achizitionarii portofoliilor de credite s-a realizat in scopul asigurarii accesului la activitatea de creditare doar pentru persoanele care indeplinesc conditiile specifice - institutii de credit, institutii financiare nebancare, institutii de plata, institutii emitente de moneda electronica.Desi prevederile in cauza au fost abrogate din Legea nr.93/2009, Banca Nationala a Romaniei detine in continuare, in baza prevederilor art.3 din acest act normativ, competente exclusive de a stabili daca o anumita activitate este activitate de creditare desfasurata cu titlu profesional si intra sub incidenta respectivei legi.In baza acestor competente legale, in masura in care Banca Nationala a Romaniei decide ca activitatea derulata de achizitor in legatura cu creditele achizitionate are caracteristicile activitatii de creditare cu titlu profesional, achizitorul trebuie sa aiba calitatea de creditor profesionist.In cazul creditelor incadrate in categoria pierdere conform reglementarilor in materia clasificarii creditelor, de principiu, obiectivele pe care le-a avut in vedere in vedere legiuitorul pentru reglementarea activitatii de creditare nu mai pot fi atinse, iar operatiunile specifice acestei etape sunt circumscrise activitatii de recuperare a creantelor, se mai arata in comunicatul BNR.